Alessandras mamma: – Jeg holdt på å stryke med

LIVERPOOL (TV 2): Det har vært en nervepirrende «Eurovision»-uke både for Alessandra Mele (20) og familien hennes.

GIKK VIDERE. Norges «Eurovison»-håp Alessandra Mele opptrer under semifinalen i Liverpool. Foto: Foto: Heiko Junge / NTB

Det er store smil og norske flagg hos gjengen som møter TV 2 i sentrum av Liverpool. Blant dem er Marie Watle, mor til Norges «Eurovision»-håp Alessandra Mele.

Bak smilet skjuler det seg nerver og adrenalin.

– Det bygger seg opp nå, ja. Etter semifinalen hadde vi en rolig dag, men nå er det hektisk igjen, sier Watle.

Alessandras familie ankom Liverpool mandag, men har fått svært lite tid sammen med artisten. Da Mele skulle delta på BBC-programmet «The One Show» onsdag kveld, fikk mor og datter møtes i sminkerommet før sending.

– Da ga jeg henne en god klem. Alt dette er så surrealistisk og stort. Jeg er veldig stolt!

– Det ble kaos

20 år gamle Alessandra gikk videre fra semifinale tirsdag kveld. Da var Norge siste land som ble ropt opp blant de ti kvalifiserte. Det ble nesten for mye spenning for mamma Watle.

– Jeg holdt på å stryke med. Jeg trodde jeg skulle besvime, forteller hun.

– Vi hadde jo på en måte regnet med at hun skulle gå videre. Sannsynligheten var jo der. Men så ble den ene landet etter det andre lest opp, inkludert land vi ikke hadde regnet med.

Watle forteller at da Serbia ble lest opp og det kun var én ledig plass igjen, begynte publikum å rope Norge gjentatte ganger.

– Så leste programlederne opp Norge, og da ble det helt kaos. Tenk så synd hvis vi hadde røket ut.

HEIAGJENG. Marie Watle, moren til Alessandra Mele, er i Liverpool for å heie på datteren i «Eurovision Song Contest»-finalen. Foto: Foto: Svein Erik A. Giskegjerde

Forsvarer avlysningene

Med unntak av et kort intervju etter siste generalprøve lørdag, har Alessandra ikke snakket med pressen siden semifinaledagen. Hun avlyste også en konsert i fanområdet «Eurovision Village».

Den norske «Eurovision»-delegasjonen har begrunnet avlysningene med at Alessandra måtte hvile stemmen.

– Har hun skjønt hva hun ble med på?

– Nei, jeg tror egentlig ikke det. Men det hadde ikke jeg heller gjort hvis jeg var henne, sier mamma Watle.

Det har vært spekulasjoner om 20-åringen var syk. Moren sier hun forstår hvorfor datteren avlyste konsert og ble pålagt stemmehvile.

– Alessandra er seriøs i jobben hun gjør. Hun har nok følt litt på at det ble mange intervjuer, og at det påvirket stemmen hennes. Da var det best å avlyse. Alessandra må føle seg sikker på seg selv når hun står der, og hun er flink til å si fra når det er noe.

Kommer med råd til datteren

Marie Watle mener Alessandra har vunnet avhengig av hvordan det går i finalen. Hun lover at det blir feiring uansett. Når TV 2 spør om vinnersjansene, svarer hun:

– Ja, hun kan vinne. Hun deltar, og dermed kan hun vinne. Jeg tror hun kommer høyt på resultatlista. Oppmerksomheten og tilbakemeldingene har vært veldig positive, så hun er jo en av favorittene.

Watle har noen gode råd til datteren før finalekvelden i «Eurovision Song Contest».

– Det viktigste er at Alessandra føler hun kan være seg selv, at hun synger med hjertet og føler hun har gjort det beste hun kunne. Da vil jeg tro at hun sitter igjen med en positiv opplevelse.