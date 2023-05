Alessandra kan få drahjelp fra Kina

LIVERPOOL (TV 2): I år kan også land utenfor sangkonkurransen stemme på sine favoritter. Det kan være en fordel for Norges Eurovision-håp.

Norden stiller sterkt i årets Eurovision Song Contest. Både Norge, Sverige og Finland har i lang tid ligget svært høyt på listene til bettingselskapene.

Nå viser det seg at Norges bidrag «Queen of Kings» gjør det godt også utenfor Europa. Særlig i Kina vinner Alessandra Mele (20) kampen om sosiale medier sammenlignet med konkurrentene Sverige og Finland.

– Det er interessant å se at Alessandra er den mest populære av disse tre på Sina Weibo og WeChat, to kinesiske sosiale medier, sier Ivor Murtic i Meltwater Norge.

Medieanalyseselskapet har kartlagt hvor ofte Eurovision-bidragene til Norge, Sverige og Finland har blitt omtalt i sosiale medier siden nyttår.

Åpnes opp for hele verden

At vår egen Alessandra Mele er populær på kinesiske plattformer, kan være godt nytt for Norges sjanser i konkurransen. I år har nemlig arrangøren nok en gang endret reglene for stemmegivningen.

Nå får også seere fra land som ikke deltar i Eurovision Song Contest mulighet til å stemme under semifinalene og finalen. Disse stemmene blir kalt «Rest of the world-votes», og i poengutdelingen samles disse og telles som ett ekstra land.

Det er også gjort endringer i semifinalene. Se videoen under for å få vite alt om de nye reglene.

«Söta bror» vinner i sosiale medier.

Til tross for at Alessandra er veldig populær på sosiale medier, er det likevel våre svenske rivaler som har høstet mest omtale i år.

– Mange musikkeksperter er nok mest opptatt av hvem som er mest populær på TikTok, det mest dominerende sosiale nettverket med hovedfokus på lyd og musikk. Her må vi dessverre se Loreen ta den absolutt største kaka, og kanskje er dette en indikasjon for hvem som ender opp med å vinne finalen i Liverpool til helgen, sier Murtic i Meltwater.

COMEBACK. Sveriges Eurovison-deltaker Loreen er tilbake i Eurovision-sirkuset. Foto: Heiko Junge / NTB

Loreen (39), som vant Eurovision Song Contest i 2012 med «Euphoria», stiller i år med låta «Tattoo». Hun er også den av de nordiske artistene som er mest omtalt når man slår sammen sosiale medier og redaksjonelle medier.

Slik ser fordelingen ut:

Alessandra: 12.100 omtaler

Käärijä: 20.700 omtaler

Loreen: 45.700 omtaler

Snakker positivt om Alessandra

Selskapet har også analysert om omtalen av artistene er positiv eller negativ. Her stiller Alessandra Mele sterkt, med en svært liten andel negativ omtale.

Dårligst ut kommer Danmark, som sender 25 år gamle Reiley fra Færøyene med sangen «Breaking My Heart».

– Hele 872 av 5029 mentions som regnes som negative, forteller Murtic.