Aleksander With ute av «Stjernekamp»: – Har betydd masse for min opplevelse

I semifinalen av Stjernekamp sto det mellom Odd René Andersen, Aleksander With og Mari Bella. De ble testet i musikal-sjangeren og en «hemmelig» utfordring.

Aleksander With (36) røyk ut, og fikk stående applaus på slutten av TV-sendingen. Han var tydelig rørt da han takket til alle som hadde stemt på ham.

– Jeg er dritfornøyd, sa han om tredjeplassen, og la til:

– Det har vært en rar følelse, tusen takk.

Savnet selvtillit

Da God kveld Norge snakker med trønderen etter sending, kommer han med ytterligere godord til seerne:

TREDJEPLASS: Artisten sier det blir godt å få tilbringe helgene sammen med familien igjen. Foto: NRK

– Det er vanskelig å kjenne på noe annet en takknemlighet for alle de tusenvis som har stemt meg fram. Det er stort å tenke på.

– Gjennom konkurransen og særlig i kveld ble det et tema at selvtilliten din hindrer deg. Hvordan er det å høre det?

– Jeg synes jeg har fått veldige fine tilbakemeldinger, svarer With, før han utdyper:



– Det er klart at i en konkurranse hvor man gjør veldig mange ting man ikke nødvendigvis er best på, så vil ikke selvtilliten være på topp. Men jeg har også gjort mye som føles bra. Det har vært en berg-og-dal-bane.

Gjestedommer Alexandra Rotan sa at With hadde «verden for sine føtter», hvis han klarte å tro på seg selv.

PANEL: Gjestedommer Alexandra Rotan, musikkekspert Christine Dancke og musikal-mentor Kristoffer Olsen, kjent fra suksessmusikalen «The book of mormon» . Foto: NRK

– Det er jo veldig hyggelig sagt. Jeg har ikke nødvendigvis så store ambisjoner som hele verden, men blir veldig glad hvis jeg har et publikum i Norge.

– Betydd masse



– Christine Dancke har hatt et særlig hjerte for deg under konkurransen. Hva har hennes ord betydd for deg?

– Christine har hevet hele programmet og har egentlig betydd veldig masse for min opplevelse. Hun har kommet med fine, stødige og gode tilbakemeldinger som man kan forholde seg til som sanger. Jeg er kjempefornøyd med det hun har gitt til meg, sier With til God kveld Norge.

NY EKSPERT: Christine Dancke ble i år den nye musikkeksperten i Stjernekamp. Foto: NRK

Trønderen vant Idol i 2006. Hans siste album kom i 2015, og siden har han både blitt far og sosionom. Nå varsler han ny musikk.

– Jeg begynner rolig med enkeltlåter så får jeg se litt hvordan det utvikler seg, svarer han på spørsmålet om det kommer en EP eller et helt album.



Under konkurransen har With fått mye ros for sine tolkninger av norske raplåter – på trøndersk.

– Er det noe du vil gjøre mer av?



– Det kan godt hende at jeg gir ut noe på trøndersk en eller annen gang, men det blir nok ikke rap. Det var ganske krevende å pugge tekster. Den nye musikken blir på engelsk, men man skal aldri si aldri.

Nå som han er ute av Stjernekamp, gleder With seg til å kunne tilbringe tid med familien igjen.

– Jeg har en gutt på ett og et halvt år hjemme som har sett pappaen litt for lite. Og en forlovede som har stilt opp sånn at jeg får gjøre det her. Det blir utrolig fint å få tilbake lørdagskvelden.

Slik var semifinalen:

Lørdag hadde musikkekspert Christine Dancke laget en «hemmelig» oppgave, hvor hun hadde valgt låter å utfordre semifinalistene med – alle fra norske artister.



I tillegg opptrådte de med følge musikalske numre:

Odd René Andersen: You´ll Never Walk Alone – fra musikalen «Carousel».

Musikal-mentor Kristoffer Olsen erklærte at han hadde vært fan av Andersen i minst 25 år, og at dette var første gang han hadde sett artisten stå stille.

– Men det er ikke det som gjør det så bra. Du fyller hele rommet med tilstedeværelsen din.

Rotan sa seg enig, og la til:

Odd René Andersen. Foto: NRK

– Det var så sårt og fint å se deg så avkledd. Du fikk bevist enda mer at du lever og ånder musikk. Jeg er så fan.



Dancke fikk gåsehud.

– Dette er kanskje låten du har endret stemmen din mest på, enn hva du synger til vanlig. Jeg vet ikke om du selv skjønner hvor fint du synger – det er utrolig fint. Mektig!

Aleksander With: «A Million Dreams» – fra filmen «The Greatest Showman».

Alle dommerne kommenterte Withs selvtillit under opptredenen. Rotan mente at de rolige partiene i sangen burde vært enda litt roligere.

– Jeg tror mye handler om at du ikke stoler så mye på deg selv. Du har verden for dine føtter hvis du begynner å tro på deg selv, slo artisten fast.



Olsen mente stemmen til With ikke samsvarer med hans personlighet, og siktet til tilstedeværelsen på scenen.

Aleksander With. Foto: NRK

– Jeg tror du blir nervøs for det frie, sa han og la til at det likevel var fint levert.

Musikkekspert Dancke synes at Withs selvtillit har vokst gjennom konkurransen.

– Jeg håper du våger å drømme etter denne konkurransen for stemmen din er helt fantastisk. Det må du huske.

Mari Bella: «Defying Gravity» – fra musikalen «Wicked».

Dommerne poengterte hvor vanskelig låten er, men Bella imponerte:

– Det her naila du, sa Rotan.



– Du treffer ni av ti ganger, og det er ekstremt imponerende i den her låten, sa Dancke.



Mari Bella. Foto: NRK

Hun poengterte hvor mye Bella har vokst de siste to ukene i konkurransen, og spurte:

– Hvor er du om to år? Jeg er over meg av begeistring.



Olsen sa det var helt «vanvittig» å høre på, og mente at den unge artisten kunne gjøre seg klar for en rolle hvis «Wicked»-musikalen skulle bli satt opp i Norge.

Litt tekst-tull

Dancke har bestemt at Odd René Andersen skal tolke Sigrids «Strangers».

Andersen erkjente under TV-sendingen at han var litt usikker på oppgaven, og har slitt litt med å huske teksten, noe Dancke merket.

Odd René Andersen. Foto: NRK

Olsen sa han trodde at Andersen kom til å «være helt på bærtur», men sa lattermild at han tolket Sigrid så godt at han burde være en ung kvinnelig artist.

– Du har en råskap, du er snappy. Jeg håper du gjør mer av dette, sa Rotan.

Aleksander With skal bryne seg på «Undergrunn»-Jon Ranes sitt soloprosjekt, med låten «Blod».

Han hadde i likhet med resten av gjengen aldri hørt utfordrer-låten.

Aleksander With. Foto: NRK

Dancke mente tolkningen hørtes ut som Withs egen låt.

– Den satt som et skudd. Du sprekker litt her og der, men jeg tror så innmari på det og er så fornøyd!



Olsen og Rotan mente at With var på hjemmebane med denne låten.

– Jeg følte jeg så på en opptreden på P3Gull. Det var godt å se at du var litt løsrevet. Jeg heier på deg, sa Rotan.



Mari Bella tar for seg Bendiks «Perfekt».

Rotan uttalte at hun ble rørt, og trodde på hvert eneste ord i teksten.

Mari Bella. Foto: NRK

Både Olsen og Dancke poengterte at Bella kun er 19 år, men allerede imponerer dypt.

– Vær stolt av hva du har fått til, kommenterte Olsen.



– Utfordringen er bestått på øverste nivå, sa Dancke, som igjen poengterte den store utviklingen Bella har hatt den siste tiden.