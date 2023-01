Aleksander Sæterstøl svarer på navnemysteriet: – Ekstremt dårlig

På Farmen kjendis skal tolv deltakere bo sammen i flere uker. Noen kjenner til hverandre fra før, mens andre blir møtt av helt nye fjes.

Det vil si at det er mange navn å lære seg. Det var ikke like lett for alle. Én av de som slet med å lære seg alle navnene, var TV-personligheten Aleksander Sæterstøl (27).

ROTET MED NAVN: Aleksander Sæterstøl slet spesielt med navnet til kompisen Aslak Maurstad, og Ørnulf Høyer. Foto: Jonas Been Henriksen

– Alltid slitt med det

I store deler av oppholdet slet Sæterstøl nemlig med flere navn, og særlig med Ørnulf Høyer (66) og Aslak Maurstad (30). Dette til tross for at sistnevnte og Sæterstøl ble nære venner i løpet av deltakelsen.

Aslak ble gjerne til Eskil. Eller Askild.

– Han er ikke så god på navn, men han er veldig god på navnedager. Han hadde såvidt hilst på meg og husket: «Åja, 15. september», også tenkte han på hvem som har navnedag, da. Jo, det er Aslak og Eskil, ler Maurstad.

Sæterstøl forteller selv at det å huske navn har vært et gjennomgående problem for ham.

STORBONDE: I den andre uken av Farmen kjendis blir Aleksander Sæterstøl storbonde. Foto: Jonas Been Henriksen

– Det har jeg alltid slitt med. Jeg har alltid vært ekstremt dårlig på navn. Jeg har dysleksi, og så har jeg ADD. Det har jeg fått på papiret. Jeg mener jeg fikk det i 7. klasse, og da gikk jeg til et sted som heter BUP, avslører han til TV 2.

BUP er en tjeneste som står for Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk. ADD er en undertype av ADHD: en forkortelse for «attention-deficit/hyperactivity disorder» og er en oppmerksomhetsforstyrrelse, ifølge NHI.

Fikk et tips

Navnet til Høyer har han blandet spesielt med «Ugleif» og «Ugluff». Nå forklarer han bakgrunnen for dette.

– Da de sa Ørnulf, så tenkte jeg ørn. Det er en fugl, men jeg tenkte kun på ugle. Jeg kalte han «Ugleif» så mye at de andre begynte å kalle han det også, sier Sæterstøl og ler.

VENNER: Aslak Maurstad og Aleksander Sæterstøl ble gode venner under oppholdet. Foto: Jonas Been Henriksen

For å huske på navnet til kompisen, Aslak Maurstad, fikk han et spesielt tips. Han hadde nemlig aldri hilst på noen som het Aslak før. Da tok Maurstad selv grep.

Se det særegne tipset i videovinduet øverst i saken.

