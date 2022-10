Agnete Saba ute av Skal vi danse: all stars

FORNEBU (TV 2): Stjernedeltakerne leverte et fyrverkeri av et show i kveldens dansekonkurranse – men nok et par måtte ut av dansen.

Det ble en ekstraordinær dansefest da kjendisene skulle danse showdans – og «lip-synce» til stjerneartister i den syvende sendingen av Skal vi danse: all stars lørdag.

På dansegulvet brakte blant andre artist Agnete Saba (28) 90-tallshiten «Wannabe» tilbake som «Baby Spice» i Spice Girls, mens TV-profil og programleder Nathan «Nate» Kahungu (26) lot seg inspirere av popikonet Michael Jackson.

FUNKYFAM: Skal vi danse: all stars-deltaker Jørgine Massa Vasstrand danset til Bruno Mars sammen med brødrene sine Noah, Emil og Silas Vasstrand. Foto: Thomas Andersen / TV 2

Nivået blant de gjenværende All stars-deltakerne har vist seg å være skyhøyt. Forrige lørdag fikk så mange som fem par full pott. Denne uken ble det kjent at dommerne så seg nødt til å stramme inn på poenggivningen – tierne skulle henge høyere.

Det gjenspeilte kveldens sending, der det var flest syvere og åttere. Likevel klarte skuespiller Cengiz Al (24) og Rikke Lund (27) å klatre seg til topps med 30 poeng.

Ute av dansen

I kveld var det Kahungu og Saba som havnet på bunnen av resultatlisten, og som dermed måtte ut i manesjen igjen for en intens danseduell.

Saba begeistret seerne minst, og røk dermed ut av konkurransen.

Så langt i Skal vi danse: all stars har Triana Iglesias (40), Lasse Matberg (37), Eirik Søfteland (34), Martine Lunde (26), Victor Sotberg (31) og Kari Traa (48) måttet ta farvel med danseeventyret.

Da TV 2 møtte 28-åringen etter exiten, la hun ikke skjul på at hun var skuffet.

– Jeg synes det er veldig, veldig trist. Jeg hadde gledet meg så mye til neste uke. Og det er trist å ryke ut på en «lip sync» som skal være min greie.

Hun får selskap av dansepartner Jørgen Nilsen, som også mener at dommerne har vært for strenge.

RØK UT: Artist Agnete Saba og Jørgen Nilsen måtte forlate Skal vi danse: all stars lørdag kveld. Foto: Thomas Andersen / TV 2

– Jeg synes det er dritkjedelig. Jeg synes dommerne gjør det helt feil i kveld. De velger å trekke henne ned, fordi de mener at det er for enkel koreografi, og det har ikke Agnete noe som helst med å gjøre. Denne uken fikk vi hjelp av koreografer. Vi har egentlig bare gjort det vi har fått beskjed om.

– Hvordan blir det å ikke møtes på dansessenteret?

– Jeg skal slippe en singel om ikke så lenge. Så blir det litt musikkvideo-filming, og så skal jeg ha noen spillejobber. Men jeg skulle gjerne ha fått fortsatt å danse med Jørgen de siste ukene som er igjen, så det er litt kjipt, sier Saba.

– Jeg synes det er veldig kjedelig. Jeg har blitt veldig vant til å ha henne i livet mitt. Litt trist at det er over nå, men det er sånn gamet er. Vi hadde en plan om å komme ganske mye lenger. Jeg tror ikke de helt vet hvem de har sendt ut. Det hadde blitt kanonbra om vi hadde vært her litt til, fastslår Nilsen.

Slik var kveldens danser

Showdans, musikk og fest sto i høysetet under lørdagens sending.

Kveldens første par ut var programleder og TV-personlighet Nathan «Nate» Kahungu (26) og Nadya Khamitskaya (39). De bød på en ellevill Michael Jackson-dans til låten «Smooth Criminal». Duoen mottok 22 poeng.

Programleder Katrine Moholt (49) ville hylle mennene i sitt liv, og sammen med blant andre Tarjei Svalastog (24), Bjørn Wettre Holthe (41) og Ole Thomas Hansen (22), slo hun til med et lekent show til The Weather Girls’ «It’s Raining Men». De ble belønnet med 27 poeng.

I ekte Justin Timberlake-stil, danset tidligere svømmer Aleksander Hetland (39) og Helene Spilling (25), til «Rock Your Body». Duoen mottok 22 poeng.

Skuespiller Cengiz Al (24) og Rikke Lund (27) danset til Lewis Capaldis «Someone You Loved». De fikk 30 poeng.

Artist Agnete Saba (28) var «Baby Spice» for anledningen, og leverte en herlig opptreden til Spice Girls-låtene «Wannabe» og «Spice Up Your Life», sammen med Jørgen Nilsen (31). Paret hanket inn 21 poeng.

Med puddelsveis og skinnjakke fikk influenser Iselin Guttormsen (35) rocke løs til Bon Jovis «Livin’ On A Prayer», sammen med Catalin Andrei Mihu (28) og Ole Thomas Hansen (22). De sanket inn 22 poeng.

Treningsinfluenser Jørgine «Funkygine» Massa Vasstrand (33) og Santino Mirenna (28) hadde med seg førstnevntes brødre, Noah (21), Emil og Silas (24), på parketten. De fikk leve opp til «Funky»-navnet med Bruno Mars-låtene «Uptown Funk» og «24K Magic». Gruppen hanket inn 26 poeng.

