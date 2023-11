Advarer om komi-opprør:

Torsdag er det premiere på TV 2-serien «Føkkings Fladseth». Handlingen i serien går ut på at komiker Henrik Fladseth blir kansellert etter en kveld på fylla, fordi han har parodiert en person med Downs syndrom, mens han har brukt svart ansiktsmaling, såkalt «blackface».

Flere av Norges største komikernavn ruslet ned den røde løperen under premierefesten denne uken.

Der var det tendenser til debatt, både om kansellering og om det finnes en grense for hva man kan tulle med.

Velger bra samfunn fremfor komikk

Odd Magnus Williamson mener frykten for å kanselleres gjør at komikken lider.

– Man får et mer empatisk samfunn, men det er dårlig for komikken, sier Williamson.

Selv er han tilhenger av å ligge så tett som mulig opptil den usynlige grensen for hva som er lov å tulle med.

– Du kan ikke få begge deler. Du kan ikke ha veldig koko, grensesprengede komikk og et bra samfunn, man må ofte velge mellom hva man vil ha. Jeg er ofte mer fan av et bra samfunn, så viktig er ikke komikk som kunst.

– Vi er i en kanskje nødvendig kalibrerende tidsalder nå, hvor vi må liksom finne ut av empatiske, nye regler.

– Det blir stygt

På et eller annet tidspunkt vil behovet for drøy komikk bli enormt, tror den meritterte komikeren.

– Da vil folk etterspørre de verste, mørkeste, groveste ting, og da skal vi komme.

Det er tydelig at han ikke skal spare på verken krutt eller fyrverkeri når den tid kommer.

– Akkurat nå står vi som sånne sovende celler, vi står og nikker og er hyggelige, men når pendelen vender tilbake, fytti helvete, Norge, da skal det smelle. Alt det som nå holdes inne … Det blir stygt for å si det sånn, sier Williamson med et lurt smil.

– Har skjerpet meg i alle år

Bård Ylvisåker forteller at han selv er på vei inn i en ny fase etter å ha vært påpasselig i en årrekke, av hensyn til familien.

– Jeg er ikke så fan, selvfølgelig, av kanselleringskultur og at opinionen skal hive folk i gapestokken og at det er sånn man skal bestemme hva som er riktig og galt, sier Ylvisåker.

– Men det er klart, sier man stygge ting må man tåle at noen kan bli sinte, det kan skje.

Sandra Spjelkavik mener grensene har flyttet seg med tanke på hvor de var før.

– Jeg er nok ikke i faresonen for å kanselleres med min form for humor. Jeg er ikke den som er helt villbass og som tør å tulle med alt, men jeg mener at alt kan tulles med, så lenge det gjøres på riktig måte.

– Lite demokratisk

Hun får støtte av Sofie Frøysaa.

– Det viktigste er hvordan du gjør det. Jeg har sett kollegaer gå skikkelig på trynet, og sett kollegaer gjøre det bra, selv om man tenker sånn: «Ah, ikke ta i det temaet», men fordi de er gode så funker det.

Hun er helt tydelig på hva hun mener når det gjelder kanselleringskultur.

– Kanselleringskultur er veldig lite demokratisk. Alle har sagt eller gjort noe som gjør at de kan kanselleres, både kjente og ikke. Jeg mener folk bør tilgis for sin uvitenhet og usikkerhet.

– Som en regel bør vi bli flinkere til å gi hverandre en sjanse til, til å prøve på nytt. Det er altfor lett å kansellere og avskrive noen, det tror jeg bare virker mot sin hensikt, påpeker Frøysaa.

