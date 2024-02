Advarer mot noe mange gjør med tannbørsten

Tannleger anbefaler tannpuss to ganger om dagen, men vet du hvordan du bør oppbevare børsten, rengjøre eller plassere den?

Kosten kan nemlig inneholde mange bakterier og virus, både fra egen munn og andre i husholdningen.

Derfor har tannlege Iselin Husby, som også jobber som produksjons- og studiokoordinator i «God morgen Norge», tydelige anbefalinger.

Ikke gjør dette

De fleste har nok glemt tannbørsten hjemme når de har reist på overnatting, eller spontant bestemt seg for å sove et annet sted for en natt.

– Er det da greit å låne tannbørsten til noen andre?

– Nei, det er ikke innenfor. Tannbørsten skal ikke deles med venner, samboer eller barn. Du kan i verste fall bli syk av det, sier tannlege Husby kontant.

Dette skyldes flere milliarder virus, bakterier og sopp, som finnes i munnhulen. Det skriver lege Harald Dobloug i e-post til TV 2.

– Når vi pusser tennene, vil nødvendigvis en del av disse bli overført til tannbørsten, sier han.



Dobloug forklarer at deling av tannbørste kan føre til at man indirekte overfører mikroorganismer fra en annen sin munn til seg selv.

ADVARER MOT SMITTE: Fastlege Harald Dobloug forklarer hvordan smitte kan oppstå fra tannbørsten. Foto: Frode Sunde / TV 2

Selv om de fleste av disse mikroorganismene ikke skaper sykdom, kan man risikere at noen av mikroorganismene faktisk gjør deg syk.

– Enten fordi personen du låner tannbørsten fra er syk, eller fordi du selv er mer sårbar for disse mikroorganismene enn personen du låner tannbørsten fra, forklarer han.

Mange sykdommer man vil unngå

Tannlege Iselin Husby nevner sykdommer som kan smittes via tannbørsten:

– Man kan for eksempel bli smittet med streptokokker, influensa og herpes simplex. Det er også ekkelt med tanke på tannbørstens funksjon om å fjerne matrester, sier hun.

Ved sykdom anbefales hun derfor å bytte tannbørste. Dette for å redusere risiko for å smitte andre og i verste fall re-smitte seg selv.

– Man anbefaler å bytte tannbørste 3-4 dager inn i en antibiotikabehandling, dersom man for eksempel behandles for streptokokkinfeksjon, slik at man selv ikke blir syk igjen etter at man er ferdig med antibiotika, sier Husby.

BYTT TANNBØRSTE: For å unngå smitte til andre og bli syk igjen, bør tannbørsten byttes etter sykdom. Foto: Agnes Mogstad / God morgen Norge

Lege Dobloug forklarer at antibiotika virker ved å drepe bakterier:

– Så hvis noen bakterier har festet seg til tannbørsten din, så vil ikke disse bli drept. Da er det en teoretisk sannsynlighet for at disse kan smitte deg på nytt igjen.

Dersom du har glemt tannbørsten, anbefaler Husby å skylle med fluor eller ta litt tannkrem på en ren finger å pusse med den.



Bør ikke dele tannglass

I husholdninger med flere personer skal det i utgangspunktet være greit å dele glass til tannbørstene, men Husby anbefaler forholdsregler.

– Det er ikke greit å sette dem i en klynge. Da skal de stå spredt og ikke nær hverandre. Dessuten «kaster» de fleste børstene i glassene, sier hun og forklarer:

– En våt bust inneholder masse levende bakterier, og dersom den står bust til bust med en annen våt tannbørste, så er det en risiko for at bakteriene forflytter seg fra en børste til en annen.

ANBEFALES IKKE: Bakterier fra tannbørsten kan smitte over til en annen. Foto: unsplash.com

Husby beroliger om at det ikke er slik at bakteriene «hopper» fra en børste til en annen, men står de inntil hverandre, vil det kunne føre til at bakteriene smitter over.



– Jeg tenker jo egentlig at for å være på den sikre siden, kan det derfor være fornuftig å ha hvert sitt glass som man oppbevarer tannbørsten i, oppfordrer tannlegen.

Lege Dobloug innrømmer at han og ektefellen har gått i fellen hjemme:

– Min kone og jeg deler tannbørsteglass, noe vi kanskje ikke burde. Samtidig vil en mikroorganisme hos en av oss sannsynligvis smitte over til den andre via andre mekanismer. Barnas tannbørster holdes for seg selv.

En sky av bakterier

Når tannpussen er unnagjort, anbefaler Husby ett par enkle grep for å sikre at eventuelle bakterier ikke dyrkes i tannbørsten.

– Skyll tannbørsten godt i rent vann i 10-15 sekunder, så bør den ristes, deretter settes for seg selv med busten opp, slik at den tørker godt, forteller tannlegen og utdyper:

– Bakterier liker seg nemlig best i et fuktig miljø, så dersom busten er tørr, vil de ikke formere seg.

Etter skylling i rent vann, bør børsten plasseres et sted hvor det er lite bakterier.

PASS PÅ: Tannlegen er tydelig på hvor tannbørsten ikke bør stå. Foto: unsplash.com

– Jeg ville ikke satt tannbørsten min på en hylle rett over eller ved siden av toalettet. Veldig mange lukker ikke lokket på doen før man skyller ned, da vil bakterier fra toalettskålen bli kastet ut i rommet i form av små dråper, forklarer hun.

Lege Dobloug forklarer at bakterier som ligger i og rundt do, ligger helt stille uten å kunne flytte seg.

– Men når man trekker ned i do, så skapes det en sky av vann og bakterier rundt doen.

Man bør være ekstra påpasselig om man har norovirus i hus:

– Norovirus er ekstremt smittsomt, så alle som har tannbørsten sin i nærheten av et toalett, eller i nærheten av en annen sin tannbørste, vil nok ha økt risiko for å bli smittet av dette, advarer Dobloug.

Velg plassering av tannbørste med omhu

Tannlegen beroliger om at det er mer ekkelt enn farlig.

– Vi omgir oss nemlig med slike mikroorganismer hele tiden. I vårt eget hjem, hvor vi vet at vi er friske, er sjansen for å bli syk av dette minimal, sier Husby.

Lege Harald Dobloug beskriver bakteriene som snille i utgangspunktet, men at de blir slemme om de får muligheten.

– Eksempelvis har vi milliarder av bakterier på huden og i tarmen vår, som er nyttige for oss. Men dersom vi får et sår, så kan de samme bakteriene krabbe inn i såret og skape skade. Så det er litt mer nyansert enn at bakterier enten er snille eller slemme.

VANNSKY AV BAKTERIER: Når man trekker ned toalettet uten å ta ned lokket, spres bakterier i rommet. Foto: unsplash.com

Husby beskriver tannbørsten som «feil miljø» for tarmbakterier, som gjør at de ikke overlever særlig lenge.

– Jeg tenker at man med fordel kan droppe å plassere den rett ved toalettskålen eller la den ligge rett på vasken hvor man vasker hendene.

Dobloug forklarer at alt som er i nærheten av doen vil kunne få bakterier på seg og anbefaler å ha tannbørste et stykke unna toalettet.



– La tannbørsten bli igjen i utlandet

Når man skal ut på reise og pakker tannbørsten, bør man ikke legge den rett oppi toalettmappen – da risikerer man å få både støv og bakterier på børsten fra tingene rundt.

Derfor anbefaler tannlegen å beskytte børsten med en hette, som har luftehull for luft og tørk, og ta den av når man kommer frem.

Men når man kommer hjem igjen, mener tannlegen at det ikke holder å kun ta av hetten.

– Det er faktisk også en anbefaling å bytte tannbørste etter at man har vært på reise i et annet land, sier Husby.

Hun forklarer at det handler om andre bakterier enn det man er vant til hjemme.

– Når vi reiser hjem fra et sted, kan det faktisk være lurt å la tannbørsten bli igjen og heller kjøpe en ny. På denne måten tar man ikke med seg fremmede bakterier hjem.

Lege Dobloug er noe uenig i at det er nødvendig å legge igjen tannbørsten:

– Det spørs jo hva du har brukt tannbørsten til. Hvis du kun har brukt den til å pusse tennene, har jo ikke tannbørsten noen andre bakterier på seg enn de du har i munnen.

– Så med mindre du legger igjen hele gebisset i utlandet, kan du like så godt ta med tannbørsten hjem igjen.