Adrian Sellevoll om alkoholproblemene: – Drakk fem flasker vin om dagen

GOD KVELD NORGE (TV 2): Adrian Sellevoll åpner opp om sitt nye liv som edru, og alkoholproblemene som har ødelagt for ham de siste årene.

De siste årene har Adrian Sellevoll (25) levd et hardt liv.

Etter han ble kjent for det norske publikum gjennom den første sesongen av den kontroveriselle realityserien «Ex on the Beach», skjøt karrieren hans fart.

Det samme gjorde alkoholinntaket for bergenseren.

Til God kveld Norge forteller Sellevoll at han nylig innså at hans enorme alkoholinntak var et problem.

– Et skikkelig problem. Et alkoholproblem, innrømmer 25-åringen.

– Ødelagt veldig mye for venner og familie

Det måtte gå langt før Sellevoll innså at alkoholen ødela hverdagen hans. Selv mener han at flere relasjoner enten har blitt skadet eller ødelagt som følge av drikkingen hans.

– Jeg har ødelagt mye for meg selv uten at jeg har merket det. Jeg oppfører meg som oftest, men jeg føler jeg har ødelagt veldig mye for venner, familie og samarbeidspartnere ved å være bedugget stort sett hele tiden.

FORNØYD: Sellevoll er fornøyd med den nye hverdagen som edru. Foto: Steinar Marthinsen

Han kan fortelle at han ofte drakk fem til seks ganger i uka, og at mengden alkohol var stor.

– Det varierte veldig, men det kunne fort bli enten en flaske sprit om dagen, fem flasker vin, eller 20-30 øl. Eller så var det bare en liten sekser, det varierte veldig. Men det har vært mye alkohol i bildet de siste årene, altså.

Er fremdeles lam i kjeven

Den voldsomme drikkevanen resulterte også i gjentatte ulykker for musikeren. I fjor sommer fikk han seg en kraftig smell, da han skulle hoppe ned i sjøen fra et syv meter høyt tak og traff kaia med hodet først.

Ulykken resulterte i et brudd i nakken, tre brudd i den høyre siden av kjeven og flere mindre skader.

Da artisten gjestet God kveld Norge kunne han fortelle at han fremdeles er lam i deler av kjeven.

Det var imidlertid ikke denne ulykken som fikk Sellevoll til å innse at han måtte gjøre en endring i livet. Se 25-åringen fortelle om ulykken som var avgjørende for livsendringen i videoen under.

Nå mener Sellevoll selv at han har blitt en helt ny mann.

– Det er et veldig annerledes liv enn det jeg har levd de siste 7-8 årene.

25-åringen valgte nemlig å flytte til Tønsberg for å komme seg vekk fra «det dårlige miljøet» i Oslo. Der føler han at han kan fokusere hundre prosent på seg selv og musikken.

Hverdagen til den tidligere «Ex on the Beach»-deltakeren består nå av å spise, sove, isbade og å jobbe.

– Nå jobber jeg knallhardt med albumet mitt og sitter i studio omtrent 15 timer om dagen.

Svarer på romanseryktene

Bergenseren drar fortsatt på fester selv om han ikke drikker alkohol, og beskriver det som «helt konge».

– Det er ingen problem for meg. Drikk så mye du vil foran meg, det gjør meg ingenting. Jeg holder meg til alkoholfri pils og trives med det, ler han.

Sellevol forteller at han føler seg klar i hodet og at han mestrer veldig mye mer enn det han gjorde før.

– Det er noe deilig med det. Jeg sier ikke at jeg skal slutte å drikke for alltid, men jeg føler meg på riktig spor nå, jeg føler meg som en ny mann. Klink edru.

Den siste tiden har han funnet stor glede i å isbade, og oppmerksomme følgere har lagt merke til at dette er en aktivitet han blant annet gjort sammen med influenser og «Alle elsker David»-profil Hedvig Sophie Glestad.

– Jeg står opp tidlig og isbader - knuser Hedvig sin rekord foreløpig. Jeg har en liten krig med henne. Rekorden min er 10 minutter, forteller han.

Etter å ha blitt avbildet på hverandres Instagram, har det oppstått romanserykter mellom de to. Dette kan han derimot avkrefte til God kveld Norge.

– Det er ingenting mellom meg og Hedvig. Vi er bare gode venner.