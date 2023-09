Adrian Sellevoll deler gladnyhet: – Jeg har møtt en jente

I et intervju med TV 2 tidligere i sommer fortalte artist og TV-profil, Adrian Sellevoll (25), at han var ute etter å finne lykken.

– Nå har jeg vært singel ganske lenge. Jeg er ikke keen på å bli sammen med noen, sa han, før han ombestemte seg:

– Eller, jeg er egentlig det da. Jeg er en forholdstype. Nå hadde det passet greit egentlig, innrømmet 25-åringen.

Få måneder senere kan Sellevoll røpe at han er forelsket. Det gjør han i den nye sesongen av podkasten «Råning med Tone», med Tone Damli (35) i spissen.

– Livet er bra, jeg har møtt en jente, avslører Sellevoll i episoden.



God kveld Norge har forsøkt å komme i kontakt med Sellevoll, foreløpig uten hell.

Fikk melding i 2019

Ifølge artisten er Damli den første som får vite om forelskelsen.

I episoden kommer det fram at 25-åringen først fikk en melding fra vedkommende da hun var 17 år gammel. Den gang valgte Sellevoll å ikke svare.

– Det startet med at hun sendte meg en melding i 2019, da var hun 17 år, så da svarte jeg ikke. Også sendte jeg melding i fjor i desember, hvor jeg skrev «sorry sent svar», så svarte ikke hun før april i år. Så vi har liksom snakket siden. Det har vært en seig ting.

– Ikke sammen

Om Sellevoll og hans nye flamme er sammen kan han imidlertid avkrefte.

– Vi er ikke sammen, tror jeg. Det er veldig tidlig å si.

Til tross for at de ikke har tatt forholdet et steg videre, legger han ikke skjul på at han er forelsket:

– Jeg tror det, jeg vet ikke hvordan jeg skal definere det. Jeg er veldig dårlig på å snakke om det.