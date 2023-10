Adele avslører – var på grensen til alkoholiker

KUTTER ALKOHOL: Adele Adkins har sluttet å drikke alkohol. Her fra Brit Awards 2022. Foto: Doug Peters / EMPICS / NTB

Adele Adkins (35) avslørte nylig at hun har kuttet ut alkohol. Dette gjorde hun under en konsert i Las Vegas lørdag kveld.

Det skriver The Guardian.

– Jeg sluttet å drikke for kanskje tre og en halv måned siden. Det er kjedelig. Jeg var på grensen til alkoholiker store deler av 20-årene mine, men jeg savner det så mye, sa hun til publikum.



– Nyt whiskyen din sour. Jeg er veldig, veldig sjalu, la hun til.

I tidligere intervjuer har stjernen fortalt at hun under pandemien drakk alkohol tidligere og tidligere på dagen.

– Jeg har alltid hatt et nært forhold til alkohol. Jeg har alltid vært fascinert av alkohol. Det var det som holdt faren min fra meg. Så jeg har alltid ønsket å vite hva som var så bra med det, har uttalt til Vogue.

Sangeren har vært åpen om at hennes far var alkoholiker og at hun etter hans død i 2021, sluttet å drikke i en periode.

– Det er virkelig en god måte å bli kjent med seg selv på. Å drikke bare vann og være edru, sa hun da i et intervju med Oprah Winfrey.