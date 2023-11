Adam Schjølberg røper samboerskap

I september kom nyheten om at komikeren hadde funnet kjærligheten. Nå tar paret forholdet et steg videre.

I september bekreftet komiker og «Good Luck Guys»-aktuelle Adam Schjølberg (41) at han hadde fått seg kjæreste.

Romansen avslørte Schjølberg i et innlegg på Instagram, hvor han refererte til «Sex og singelliv»-oppfølgeren «And Just Like That».

– Som er det fineste i verden, kommenterer han, og avslører samtidig at det foreløpig er et avstandsforhold med pendling mellom Oslo og London, uttalte komikeren til God kveld Norge.

Nå tar paret et steg videre i forholdet, og blir samboere. Det avslører han til Se og Hør.

Det er i forbindelse med at komikeren skal selge leiligheten sin, at samboerskapet kommer fram.

– Jeg skal bli samboer! Det er veldig stas. Vi vet ikke hvor vi skal bo ennå, men vi skal begynne å lete etter noe nå, avslører han til avisen.

Til God kveld Norge forteller 33-åringen at de flytter sammen til våren, men at de ikke har kjøpt noe ennå.

– Og er veldig spente. Det skal bli utrolig fint å endelig få bo under samme tak og vi gleder oss veldig til akkurat det. Vi savner hverandre mye, innrømmer han.