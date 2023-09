Adam Schjølberg bekrefter kjæreste

Komiker og fersk programleder for «Good luck guys», Adam Schjølberg (41), har funnet kjærligheten.

Romansen avslører han i et innlegg på Instagram mandag, med en referanse til «Sex og singelliv»-oppfølgeren «And Just Like That».

Til God kveld Norge forteller 41-åringen at de er «veldig forelsket».

– Som er det fineste i verden, kommenterer han, og avslører samtidig at det foreløpig er et avstandsforhold med pendling mellom Oslo og London.

AVSTANDSFORHOLD: Paret avbildet i parken Hampstead Heath i helgen. Foto: Privat

Gjennom helgen har TV-profilen delt flere koselige glimt fra den nyforelskede tilværelsen på Instagrams historie-funksjon. Blant annet søndagsfrokost, gåtur og et bilde av seg selv - iført en ny skjorte av merket Loewe, hvor han skriver: «When your man knows your favourite brand».

Schjølberg var i 2022 å se på skjermen i «71 grader nord – team». Han er også kjent fra NRK-programmet «Sofa» hvor han og Tore Petterson ble en folkekjær duo.