Abu og Mayoo på norgesreise: – Dritskummelt

Fisking i kystskjønne Lofoten, råning i distriktet og telting i granskogen. I ukene fremover får seerne iaktta Abubakar «Abu» Hussain (35) og Mayoo Indiran (31) som begir seg ut på tur i Norge for å oppleve norsk natur, kultur og tradisjoner.

Duoen – som særlig er kjent fra Sofa – hadde så vidt satt føttene utenfor asfalten og oslogryta, før de reiste landet rundt i sommer for å spille inn sin nye TV 2-dokumentarserie, Abu og Mayoos Norge.

– Da korona kom, så tenkte vi: «Ey, vi har ikke opplevd det typiske nordmenn gjør. Herregud, tenk å lage et reiseprogram», deler Indiran overfor TV 2.

Slik ble norgeseventyret for byguttene til.

Minnerike opplevelser

Både Hussain og Indiran er barn av innvandrere og har vokst opp i henholdsvis Lørenskog og Oslo. De har aldri opplevd det som er «typisk norsk» eller feriert i eget land. Gjennom programmet fikk de endelig anledning til det.

– Jeg syntes det var dritkult. Jeg er så takknemlig for at jeg fikk den muligheten – og sammen med bestekompisen min – ellers hadde jeg sikkert aldri fått gjort det, eller hatt det synet jeg har av Norge nå. Du forstår ikke de tingene når du bare har bodd i byen hele livet, sier Indiran.

Høydepunktene på norgesturen er mange, og tospannet trekker frem flere av dem.

– Jeg fikk en ro da vi var i Strynefjellet. Vi var langt der oppe, og det var så fantastisk. Den følelsen har jeg aldri kjent på før, og den kommer jeg sikkert aldri til å kjenne på igjen. Den roen som sjelen min fikk – det minnet kommer jeg til å ta med meg for resten av livet, sier Indiran.

På samme tur hadde 31-åringen ski på beina for første gang.

– Det var første gang i livet jeg sto på ski. Både Abu og jeg har aldri stått på ski før, så det kommer tydelig frem i serien. Det var følelsesrikt.

FØDT MED SKI PÅ BEINA?: Abubakar «Abu» Hussain og Mayoo Indiran spente på seg ski for første gang under Abu og Mayoos Norge. Foto: TV 2

Makkeren minnes godt opplevelsene i Loen og Lofoten.

– Jeg husker hvor overrasket jeg var over det grønne vannet og de høye fjellene i Loen. Og fiskingen i Lofoten var veldig gøy for min del, sier Hussain, før han fortsetter:

– Zipline var den største opplevelsen. Overraskende gøy og dritskummelt.

– Vanskelig psykisk

Men det var ikke alt som falt like godt i smak hos TV-profilene.

– Jeg måtte sløye fisk, og det var helt forjævlig. Det er noe av det verste jeg har vært borti. Jeg spiste ikke sushi på én uke, og jeg elsker sushi, deler Indiran, som legger til at han har stor respekt for dem som har sløying som arbeid.

UTFORDRENDE: TV-profil Mayoo Indiran var ikke like begeistret på fiskemottaket. Foto: TV 2

For Hussain var telturen det mest utfordrende ved reisen.

– Det var det jeg gruet meg mest til. Gå tur i skogen, finne plass, sette opp telt og å ha med stormkjøkken – og svær bag. Jeg er ikke så fan av tur. Man har ikke kontakt med omverdenen. Man sitter der med to GoPros. Det var spesielt. Det var vanskelig psykisk.

Samtidig fikk radarparet seg noen positive overraskelser underveis.

– Jeg hadde ikke trodd at jeg skulle kose meg på Postgirobygget-konsert. Jeg hater alle som spiller dem på nach, men det var noe annet når de spilte selv, sier Hussain.

– Det som overrasket meg mest, er menneskene jeg har møtt. Jeg trodde vi kom til å møte noen som ikke likte oss, eller som ikke satt pris på at vi kom dit for å oppleve ting. Det var hyggelig stemning uansett hvor vi var og hvem vi møtte. Jeg følte Norge tok oss imot med åpne armer, uttrykker Indiran.

OPPLEVELSESRIKT: TV-duoen Abubakar «Abu» Hussain og Mayoo Indiran fikk prøvd seg på litt av hvert under norgesturen i Abu og Mayoos Norge. Her avbildet med hest i Lofoten. Foto: TV 2

Fikk testet vennskapsbåndet

De lange opptaksdagene rundt omkring i landet, skulle imidlertid vise seg å påvirke relasjonen mellom bestevennene på godt og vondt.

– Vi ble lei av hverandre. Det var noen dager vi trengte pause, og da ga vi hverandre det. Vi har hatt noen uenigheter, og så fikser vi det med én gang, deler Hussain.

– Vi diskuterer ting og hisser oss opp, og så ler vi etterpå, tilføyer Indiran.

– Lært mye

Etter endt tur sitter kameratene igjen med flust av minner, opplevelser og lærdom om Norge – og ikke minst seg selv.

– Jeg har lært mye av å være på tur. Jeg fikk bekreftet hvor fint det er i Norge. Jeg lærte hvor steder er, hvor vanskelig det er å komme seg fra sted til sted, hvor viktig hvert sted er for landet og hvilken rolle de har. Du har en oljeby, fiskeby – alle har en rolle for å få landet til å gå rundt, sier Indiran.

BØLJAN BLÅ: Bestekameratene befinner seg både til lands og til vanns i Abu og Mayoos Norge. Foto: TV 2

31-åringen peker også på gjestfriheten.

– Det er fantastisk å se. Det er som pappa beskriver da han kom til Norge på 80-tallet, og jeg får bekreftet det når jeg reiser rundt til småstedene.

Indiran er imidlertid takknemlig for at det norske kjøkkenet har fått impulser fra utlandet.

– På matfronten er jeg veldig glad for at utlendingene har kommet til Norge, for uten dem hadde vi spist salt og pepper. Veldig glad for at vi har fått noe nytt krydder. Det fikk jeg bekreftet på turen, for vi spiste litt tradisjonsrik mat, og det var ikke alt som falt i smak.

VIKING: Kameratene Abubakar «Abu» Hussain og Mayoo Indiran lekte seg i vikingkostyme underveis på reisen. Foto: TV 2

For reisefellen har innsikten om vikinghistorie og å se Distrikts-Norge med egne øyne vært en viktig del av turen.

– Jeg har lært at Norge er så mye forskjellig. Naturen fra sted til sted er helt annerledes. Jeg er veldig fornøyd med at vi fikk møte folk og å være andre steder vi ikke har vært før, sier Hussain, og fortsetter:

– Jeg er glad for at jeg gjorde det, for det gjør meg mindre fordomsfull generelt. Det har åpnet for nye perspektiver. Det gjør at jeg får lyst til å prøve ting hele tiden.

Om det blir mer telting på 35-åringen, tviler han på.

– Telting og camping er ikke min greie, men nå har jeg gjort de tingene også.

– Unikt reiseprogram

TV-duoen utelukker ikke mer norgesferiering på sikt, og oppfordrer andre igjen til å legge ut på innenlandsreise dersom de har mulighet.

– Snakk med lokale mennesker, gjør ting som de gjør – ikke gå i turistfeller. Dra på bar i Vadsø og heng med dem. Kulturen er forskjellig fra sted til sted. Det er en annen type kultur i Midt-Norge enn i Nord-Norge. Det er fint, og man lærer av hverandre, mener Hussain.

RÅNING: Det blir ingen norgestur uten litt bygderåning. Foto: TV 2

