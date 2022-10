Abu brøt sammen i tårer etter spesiell utfordring

Det å kaste seg ut på en vaier metervis over bakken, kan få flere til å skjelve i buksene.

TV-profil Abubakar «Abu» Hussain (35) måtte ta mot til seg da han skulle prøve zipline for første gang i dokumentarserien Abu og Mayoos Norge.

STRESSET: TV-duoen Abubakar «Abu» Hussain (t.h.) og Mayoo Indiran skulle prøve zipline i Loen for første gang under Abu og Mayoos Norge. Kameratene var veldig spente i forkant, men Hussain var kanskje hakket mer nervøs. Foto: TV 2

I episoden fra Loen hoppet turkamerat Mayoo Indiran (31) utfor toppen av fjellet Hoven, mens Hussain sto igjen – nølende og betenkt.

– Jeg freaker ut. Jeg har det ikke bra, sier han i programmet.

Knakk sammen

35-åringens høydeskrekk tok nesten overtaket på ham, men han bestemte seg for å trosse den, og fikk snart sveve over bakken i zipline-selen.

Helskinnet gjennom det hele, satte Hussain seg ned for å samle seg etter opplevelsen – da brøt han sammen i tårer.

– Jeg vet ikke hva som skjer. Det gikk greit å komme seg over, sier en tydelig berørt 35-åring til kameraet, og fortsetter:

– Jeg skjelver. Jeg trodde ikke at jeg skulle klare det, men det var jævlig ... det er mye som gikk rundt i hodet mitt akkurat der.

GRÅTKVALT: Abubakar «Abu» Hussain fikk en følelsesladet reaksjon etter at han tok zipline i Loen for første gang i Abu og Mayoos Norge. Foto: TV 2

Ville trekke seg

Hussain uttrykker overfor TV 2 at zipline-seansen virkelig fikk frem redselen i ham.

– Jeg har ikke gjort noe sånt noensinne. Jeg er ikke glad i høyder, deler han, og fortsetter:

– Det var helt jævlig. Jeg visste at jeg skulle gjøre det, men så ble jeg reddere og reddere, jo nærmere jeg kom ziplinen. Jeg tenkte på det verste som kunne skje.

35-åringen vurderte å trekke seg flere ganger, men ble overtalt til slutt.

– Jeg sa til produksjonen at jeg ikke trodde at jeg kom til å gjøre det. Men de presset meg til å gjøre det, og jeg tenkte at jeg bare måtte gjøre det.

– Overraskende

Den uventede reaksjonen i etterkant tror TV-profilen skyldtes spenningen som hadde bygget seg opp i kroppen.

– Jeg tror kroppen min hadde så mye adrenalin at det kom ut som tårer. Jeg var ikke klar over hvordan jeg skulle reagere. Det at jeg skulle grine – det var overraskende for meg, sier han.

Til tross for engstelse og nervøsitet før zipline, sitter Hussain igjen med en god erfaring etter endt tur.

– Jeg er glad for at jeg gjorde det. I og med at det gikk så bra, så tror jeg at jeg kanskje kommer til å prøve mer neste gang, og å ikke være så redd. Være åpen for det. Jeg tror det var en bra ting at jeg gjorde det, sier han.

– Har du blitt modigere?

– Jeg er like «bitch», men jeg prøver i hvert fall.

Dette er ikke første gang Hussain har måttet utfordre seg i aktiviteter som er «typisk norsk» i Abu og Mayoos Norge. Da han og Indiran var i Stryn, sto de på ski for første gang. Det endte med knall og fall.

