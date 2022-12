– Å spille Quisling er det mest krevende jeg har gjort

Den kommende storfilmen og TV-serien som vises på TV 2 i 2024, om Quislings siste dager, ble nylig spilt inn i Trollhättan i Sverige. Det er skuespiller Gard B. Eidsvold som spiller landssvikeren Vidkun Quisling.

Krevende rolle

Den 56 år gamle skuespilleren er både takknemlig og skremt over oppgaven, og han har forberedt seg godt til rollen.

– Dette er det mest krevende jeg har gjort, i hvert fall på film. Det er utrolig mye å sette seg inn i og det er en voldsom historie, med en konsekvens at han blir henrettet. Jeg tar det svært alvorlig og har jobbet i halvannet år med rollen, forteller Eidsvold til TV 2.

SMINKE: Gard Eidsvold for hjelp av sminkøren på settet i Trollhättan for å ligne Vidkun Quisling mest mulig Foto: Petter Sørum -Johansen / TV 2

Personlige utfordringer

Under krigen kjempet foreldrene til Gard Eidsvold mot okkupasjonen. Denne personlige historien kommer skuespilleren til å ta med seg inn i rollen. Han har gravd opp mye fra sin egen familiehistorie før han startet arbeidet med filmen og TV-serien.

PÅ SETTET: Regissør Erik Poppe instruerer Gard Eidsvold på filmsettet i Trollhättan. Foto: Petter Sørum -Johansen / TV 2

– Både Quisling og min far, Knut Eidsvold, satt i Møllergata, og trolig i samme celle. Det gir en kontrast, og mye av det har vært traumatisk for faren min, som overlevde, forteller Gard Eidsvold.

Nysgjerrig på egen historie

Familien snakket aldri om hva foreldrene hadde vært gjennom under krigen. Eidsvold visste en del om det, men fortsatte å researche fordi han var nysgjerrig på sin egen historie.

QUISLING: Gard Eidsvold som Quisling. Foto: Petter Sørum -Johansen / TV 2

– Det er spesielt. Jeg innehar en grunnrespekt for dette prosjektet, som gjør at jeg ikke tar så lett på det. Om jeg ikke gjør denne rollen for dem, så har jeg dette med meg i ryggraden, forteller han.

REGISSØREN: Erik Poppe under arbeid med en filmscene på settet I Trollhättan. Foto: Petter Sørum -Johansen / TV 2

– Gards rolle er en historie i seg selv

Det er filmskaper Erik Poppe som står bak den kommende filmen og tv-serien om Quislings siste dager. Prosjektet har sitt utspring i en omfattende research og et unikt kildemateriale, blant annet dagboken til fengselsprest Peder Olsen. Han var Quislings fortrolige fra han ble arrestert fram til henrettelsen 24. oktober 1945.

TERPING: Erik Poppe skal ha alle detaljer på plass når Quisling portretteres av Gard Eidsvold. Foto: Petter Sørum -Johansen / TV 2

Han synes det er spennende å jobbe med Eidsvold og er stolt over at han spiller hovedrollen og har tatt på seg det ansvaret

– Hans reise som skuespiller og hans oppvekst er fascinerende. Med en far som var en beinhard kommunist som satt fengslet under krigen, og som bar nag til Quisling. Og så kommer sønnen, som er en av våre aller beste skuespillere, og skal spille Quisling. Det er jo en historie i seg selv. Det er en drøm å jobbe med Gard, og man kan jo undre seg over at han ikke har gjort dette for flere tiår siden, avslutter Poppe til TV 2.