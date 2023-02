5500 billetter er revet vekk:

Norge har mange kjente komikere, men Veronica Simone Fjeld er vel strengt tatt ikke en av dem. Hvis du googler «Thomas Giertsen» får du 40.000 treff. «Herman Flesvig» gir nesten 130.000 treff.

Prøver du «Martha Leivestad», som jo er blitt heftig omtalt den siste tiden, får du 74.000 treff.

«Veronica Simoné Fjeld» gir 671 treff.

Det blir vel 672 med denne artikkelen, da.

Første gang

Derfor ble vi nysgjerrige da det dukket opp et tips i innboksen vår om at Veronica Simoné Fjeld har solgt ut en arena med over 5000 seter.

Det måtte vi undersøke nærmere.

– Det er faktisk sant. Det er jævlig sykt, men kjempekult, sier arenasjef Petter Nystrøm hos DNB Arena i Stavanger.

– Det er første gang vi har noen som selger ut arenaen selv. Det er sinnssykt imponerende. Hun er «one of a kind», sier Nystrøm.

Han skjønte allerede for et par måneder siden at showet hennes lørdag 11. februar kom til å bli utsolgt. Det er i skrivende stund ytterst få billetter igjen.

Når vi ringer Veronica Simoné Fjeld, er det derfor bare ett naturlig spørsmål å starte med:

– Hva er det med deg, da?

Hun begynner å le.

– Jeg har et voksent publikum på Snapchat og Instagram. Jeg er 41 år gammel og har jobbet som journalist selv, så jeg har kommet inn i det på en litt annen måte.

Samfunnshumorist

Hun forteller at hun har 64.000 abonnenter på Snapchat og 35.000 følgere på Instagram. De fleste følgerne er damer og de fleste er over 35 år, forteller hun.

– Jeg er ikke bare standupkomiker. Jeg har vært influenser med et kritisk blikk på sosiale medier og influenserbransjen i åtte år, legger hun til.

Mange kjenner henne kanskje best som Yummymummy i sosiale medier.

– Jeg fortalte følgerne mine at vi skulle i gang med et show. Det er litt gøy, men det har aldri vært min tanke å fylle arenaen uten å bruke penger på markedsføring. Nå som det har skjedd, er det likevel helt topp, sier hun fornøyd.

Fjeld forteller at sjefen for i DNB Arena, altså Petter, luftet tanken om et show nummer to, siden billettene til showet hennes ble solgt unna så raskt.

– Jeg hadde ikke så lyst til det. Men med denne farten kunne vi kanskje ha doblet. Det er iallfall spesielt at dette skjer nå som det plutselig er blitt en debatt om kvinner kan være morsomme, med Martha Leivestad-saken.

– Ikke at jeg har tenkt den tanken en eneste gang, men nå som debatten går, må jeg kanskje bruke momentumet og vise at damer er morsomme, konstaterer hun.

– Hva slags komiker er du?

– Jeg prøver å ha en samfunnsbrodd. Forbrukerrettet. Det er jo dritkjedelig, men hvis du klarer å gjøre det med humor, treffer du mange. Nøkkelen til god humor er at alle kan relatere seg, sier Fjeld.

Hun mener at det er mange standupkomikere som snakker om mange temaer, men at hun prøver å gjøre det på en veldig personlig måte.

– Drit ut deg selv før du driter ut andre, anbefaler hun.