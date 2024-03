4000 nordiske artister krever utestengelse av Israel i Eurovision

Musikkbransjen samles over landegrensene for å fronte opprop som setter press på sangkonkurranse-arrangør og kringkastere.

Norske, finske, danske, svenske og islandske personer i musikkindustrien har samlet seg for å få Israel utestengt av Eurovision Song Contest.

I en pressemelding utsendt tirsdag, fra den norske artist og aksjonist Marte Wulff, fremgår det at de kravene er en reaksjon på Israels krigføring i Gaza.

– Vi føler sterkt at Israel ikke bør få muligheten til å polere sitt offentlige image på Eurovision-scenen, heter det i pressemeldingen.



Setter krav til kringkastere

Listene inkluderer ESC-deltakere fra tidligere år, opplyses det.

Fra Norge er blant annet Karpe, Åge Aleksandersen, Julie Bergan og Ulrikke Brandstorp oppført med navn.



Det står også at de finske og islandske oppropene krever at de nasjonale kringkasterne trekker seg fra konkurransen hvis Israel får delta.

Island har hatt en lang vei mot Eurovision. 2 mars ble artist Hera Björk kåret til vinner, etter å ha slått palestinske Bashar Murad.

Det var ikke før mandag denne uken at kringkaster RÚV annonserte at det er bestemt at Island faktisk deltar i finalen.

Mener EBU er inkonsistent

Islands avgjørelse kom samme dag som nyheten om at arrangøren, European Broadcasting Union (EBU) ga grønt lys til Israels sangbidrag, etter at de to andre bidraget kunne oppfattes for politisk.

Israel nektet først å endre låten sin, men snudde etter råd fra president Isaac Herzog, som ifølge Jerusalem Post skal ha understreket betydningen av at Israel er synlig.



I musiker-oppropet fremheves presidentens henvendelse som et eksempel på at israelsk regjering har gjort det klart at ESC-deltakelsen er «politisk viktig».

De mener også at EBUs avgjørelse om å la Israel delta er «inkonsistent», siden Russland ble kastet ut som medlem av nettverket i 2022, etter invasjonen av Ukraina.

Videre sier de at EBUs argumenter om at dette er en ikke-politisk begivenhet, ikke holder vann.

– EBUs beslutning om å la Israel delta er like politisk som å ekskludere.

Antyder inhabilitet

De kommer også med antydninger om at organisasjonens dømmekraft styres av økonomiske eller politiske hensyn.

En av Eurovisions hovedsponsor er MorroccanOil, som startet med oppkjøp av et israelsk selskap, ifølge Jerusalem Post.

Til VG sier Marte Wulff, i Norsk Aksjonsgruppe for Palestina, at de så langt har valgt å fokusere på NRK og norske myndigheter for å ta stilling til boikotten, men at de vurderer å skifte fokus over på MoroccanOil.

EBU har tidligere uttalt til TV 2 at de «aldri kommenterer kommersielle samarbeid», og viser samtidig til deres begrunnelse om årets Eurovision-finale:

– Eurovision Song Contest er en konkurranse for kringkastere – ikke regjeringer.



Videre grunngir EBU at hovedstyret, som representerer medlemmene, har blitt enige om at Israels nettverk KAN, oppfyller alle konkurransereglene.

– Det spiller imidlertid ingen rolle om KAN er en del av den israelske regjeringen eller et uavhengig selskap når sluttresultatet er det samme. Kunstnerne representerer sine land og vifter med flaggene sine, svarer musikerne i oppropet.

De nordiske musikerne avslutter pressemeldingen ved å sende ballen videre til kringkasterne.

– Selv om det burde være EBUs ansvar å sikre konkurransens etikk, er det sannsynlig at en slik handling vil finne sted først etter at nasjonale kringkastere truer med å boikotte arrangementet, slik tilfellet var i 2022.

Kringkastingssjef Vibeke Fürst Haugen, har tidligere uttalt at en boikott av Israel vil svekke NRKs troverdighet som nyhetsformidler.