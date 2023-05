20 år siden Kurts «Idol»-seier: – Var ikke forberedt

Det er 23. mai 2003. I Norges første «Idol»-finale strekker Kurt Nilsen armene i været og mottar jubelen fra et fullstappet Chateu Neuf i Oslo.

– Hva kan jeg si? Wow! Takk, sier en rørt Kurt Nilsen, før han gir andreplassen, Gaute Ormåsen, en god klem.

1,1 millioner nordmenn benket seg foran TV-en for å se rørleggeren fra Arna vinne med 53 prosent av de mer 930.000 publikumsstemmene.

Vinnerlåten «She´s so high» skulle vise seg å bli Norges mestselgende singel og «Kurten» ble raskt allemannseie og superstjerne.

«ALLE» SÅ PÅ: 1,1 millioner seere fulgte med da Kurt Nilsen vant Norges aller første «Idol» fra Chateu Neuf i Oslo. Foto: Thomas Bjørnflaten/ NTB

– Oslo sto helt stille

Thomas Numme utropte, sammen med sin ferske makker Harald Rønneberg, vår aller første «Idol»-vinner denne maikvelden i 2003.

– Er det 20 år siden i dag! Hæ? De årene har gått fort. Det var en stor dag. Den husker jeg med glede. Vi følte liksom at hele Oslo sto helt stille. Vi skulle til Chateu Neuf, og det var ingen i gatene. Alle skulle hjem og se på «Idol», minnes Numme.

Den tidligere «Idol»-programlederen husker godt sitt første møte med Kurt Nilsen under auditionrunden, høsten 2002.

– Jeg husker han hadde en veldig støgg jakke, da jeg møtte ham i et stolrom på et hotell i Sandvika. Da var han veldig nervøs. Han var en veldig hyggelig og jordnær type. Han ble meldt på av sine bandmedlemmer, og jeg tror ikke han angret på at han sto opp den dagen – selv om han kom rett fra nachspiel til «Idol»-auditionen.

STARTEN PÅ ET EVENTYR: Thomas Numme og Harald Rønneberg jobbet sammen for første gang i 2003-sesongen av «Idol». Her fra finalen mellom Kurt Nilsen og Gaute Ormåsen. Foto: Thomas Bjørnflaten/ NTB

Videre under tvil

Ikledd en spettete fleece, med bustete hår og armybukse, stilte rørleggeren seg opp foran et strengt dommerpanel.

«I will never forget. I left my heart in the city», sang han, mens dommerne – Morten Ståle Nilsen, Lena Midtveit, Ole Evenrud og Jan Fredrik Karlsen – lyttet og noterte.

– Jeg synes du synger jævlig bra, men jeg synes ikke du er noe popidol, uttalte en skeptisk Ole Evenrud.

Juryformann, Jan Fredrik Karlsen, mente den håpefulle artisten passet best i et band – ikke som soloartist.

– Jeg synes det er verdt å ta sjansen på å sende deg videre til neste runde. Jeg synes vi prøver det. Litt under tvil, men likevel, sa Karlsen i «Idol»-programmet.

20 år etter «Idol»-seieren kan Karlsen se tilbake på et eventyrlig samarbeid, som Kurt Nilsens mangeårige manager.

Han humrer når TV 2 minner ham på tvilen han uttrykte den gang.

– Det er klart at det norske folk skjønte dette mye bedre enn det vi dommerne gjorde. Jeg er bare veldig, veldig glad for at han gikk videre under tvil. For den kvaliteten han besitter, og det historien til Kurt har blitt etter «Idol», har vært et 100 prosent klart eksempel på at han hadde livets rett som artist, sier Karlsen.

20 ÅRS SAMARBEID: Jan Fredrik Karlsen har vært Kurt Nilsens manager helt siden 2003. Foto: Stian Lysberg Solum/ NTB

Krass tilbakemelding

I desember 2003 deltok – og vant – Kurt Nilsen i «World Idol». Under TV-innspillingen i London fikk han en svært direkte tilbakemelding fra den britiske «Idol»-dommeren Simon Cowell.

– Vi har tillatt mange stygge mennesker å bli plateartister, noe som er greit. Poenget mitt er at under normale omstendigheter, ville du aldri fått platekontrakt. Du vet det, og jeg vet det. Men du har en forbausende bra stemme, sa Cowell.

TV 2 spør Jan Fredrik Karlsen om hva han tenker om kommentarene og skepsisen som ble ytret om Kurt Nilsens utseende tilbake i 2003.

– Det var en helt, helt annen tid, med en helt annen opplevelse med hva man formidlet og hva man snakket om. Det fantes ikke sosiale medier, for det var jo knapt nok internett på den tiden. Det er naturlig at ting utvikler seg, og takk og lov for det. Man må bare være glad for at det er utvikling, mener han.

Beatles-tilstander

At det ikke fantes sosiale medier i 2003, gjorde at «alle» så «Idol» på fredagskveldene. Det medførte at alt fra deltakere til programledere og dommere opplevde å bli superstjerner – nærmest over natten.

– Det var virkelig en annerledes erfaring. Jeg var ikke forberedt på at det skulle bli sånn. Det er den første og eneste gangen jeg har opplevd å være endel av et konsept hvor man virkelig kan bruke betegnelsen «Beatles-tilstander», for det var det virkelig, sier Karlsen.

HYSTERISKE TILSTANDER: I tiden etter «Idol»-seieren var det umulig for Kurt Nilsen å gå i fred på gata. Foto: Nicolai Prebensen/ NTB

– Det var uten sidestykke. Jeg kom fra musikkbransjen, men jeg hadde aldri erfart å selv være «centre of attention». Det var rett og slett «mayhem». Uansett hvor du kom på «Idol»-turnéen sommeren etter, var det hundrevis av mennesker utenfor hotellene. De skrek etter David, Gaute og Kurt. Turnéen slo alle salgsrekorder, og det var bare helt vilt, fortsetter han.

– Surrealistisk

Thomas Numme forteller at han også ble overrasket over den enorme suksessen «Idol» viste seg å bli.

–Det var en helt vanvittig opplevelse, virkelig surrealistisk. For det begynte ganske rolig, som et vanlig TV-program, og så utviklet det seg til å bli et fenomen som alle snakket om. Alle lurte på hvordan det gikk hvis de ikke hadde sett det på TV. «Hvem røk ut? Gaute Ormåsen synger så fint. Søren, han Kurt er rå!». Det handlet bare om «Idol» i mange måneder, minnes Numme.

TV 2 har forsøkt å komme i kontakt med Kurt Nilsen, men han har ikke vært tilgjengelig for kommentar.