18-åringen får «alle» til å stoppe opp

Etter at Allie Sherlock bare ni år gammel mistet moren sin, gikk hun til faren sin med et spørsmål han absolutt ikke var forberedt på.



– Jeg spurte faren min «Kan vi dra og spille på gata?».



I Irland kaller de det «busking». Det er mange som «busker» på gata i Dublin – det er til og med laget en oscarvinnende film om det, men svært få gatemusikanter er bare ni år gamle.

Pappa Mark svarte uansett nei.

– Etter hvert fikk jeg ham på gli. Han sa «hvis du lærer deg 20 sanger, skal jeg ta deg med».



To måneder senere tok Allie og Mark den 2,5 timer lange kjøreturen fra Cork helt sør i Irland opp til hovedstaden Dublin.

Forbipasserende lot seg sjarmere og stoppet opp.

Nå snakker Allie Sherlock med TV 2 om alt som har skjedd etter denne første opptreden for ni år siden. Det er ikke småtterier hun har opplevd.

– Jeg vet ikke hvorfor jeg fikk tanken om «busking» i hodet, men jeg har alltid elsket å spille og synge foran familien, så jeg tror at jeg bare ville ta det ett steg videre, sier Sherlock til TV 2.

Omfavnet av stjerner

Tradisjonelt har det vært umulig for en artist å etablere seg i musikkindustrien uten et plateselskap og en proff manager i ryggen.

Allie Sherlock har ingen av delene. Hun har bygd karrieren alene, gjennom å spille på gågata Grafton Street i Dublin. Nøkkelen til suksessen har vært pappa Mark, som filmer og poster videoene i sosiale medier.

Bare elleve år gammel gikk Allie Sherlock viralt med Ed Sheerans «Supermarket Flowers», som handler om å miste moren sin: «You were an angel in the shape of my mum».



«Det er hjerteknusende at denne jenta vet hva hun synger om», står det i en av kommentarene under videoen på YouTube. «Kan noen fortelle meg hvorfor jeg gråter», skriver en annen.

Med store overskrifter som: «11-åring synger bedre enn Ed Sheeran» og «11-åringens cover av en Ed Sheeran-sang stanser trafikken», gikk videoen viralt hos britiske medier.

Allie ble fløyet over til Los Angeles som gjest i The Ellen DeGeneres Show, der hun også fremførte Adeles «Million Years Ago». Da hadde allerede Ryan Tedder fra One Direction invitert henne til å låne studioet hans.

Et par år senere delte Justin Bieber en av videoene hennes.

Sier nei til plateselskapene

Plateselskapene kom på banen for flere år siden. I stedet for å signere bort eierskapet til sin egen utvikling, valgte imidlertid Allie å takke nei.



– Jeg har alltid stolt på pappa og hans vurderinger, og han forklarte for meg hvorfor det var best å si nei, forteller hun.

Han argumenterte med at hun var for ung til å binde seg til mangeårige avtaler og poengterte at hun kunne risikere å bli kjørt for hardt eller utnyttet på andre måter fordi hun er så ung.

– Det var et par ganger hvor jeg sa «Men pappa, jeg vil bare signere. De kommer til å gjøre meg berømt!», akkurat som en vanlig 13-14-åring ville si.

Likevel hørte hun på farens argumenter og sa «Du har rett».

– De store plateselskapene var langt viktigere før. Nå kan du, som Allie, legge ut alt på YouTube og TikTok og gå viralt, og du kan slippe musikken selv på Spotify, sier Ulrikke Brandstorps manager, Christoffer Gunnestad, til TV 2.

– Det er litt samme tankegang Ulrikke og jeg har hatt. Vi driver eget plateselskap. Vi står for alt selv. Vi har også vært i dialog med de store plateselskapene, men landet på at det ikke føles riktig for hennes del, forteller Gunnestad.

PÅ EGNE BEN: Christoffer Gunnestad er manager for Ulrikke Brandstorp, som i likhet med Allie Sherlock velger å takke nei til plateselskapene. Foto: Camilla Blok / God morgen Norge

Brandstorp og Gunnestad ser at de store plateselskapene som regel har større nedslagsfelt enn man får som uavhengig, men det er også noen klare ulemper ved dem.

– Man blir jo fort en av mange i en stor stall. Da er man avhengig av at plateselskapet ikke bare sier at det tror på deg, men også viser at det tror på deg i form av både økonomi og ressurser.

Har passert én milliard

Allie Sherlock klarer seg bra uten: Nå har hun rundet én milliard avspillinger på YouTube. Ja, du leser riktig: Én milliard.

– Det er helt vilt, sier Gunnestad.

Allie Sherlock sier fremdeles nei til plateselskapene.

– Vi har fått muligheter fra alle store plateselskap i USA, Storbritannia og Europa, men vi har takket nei, forteller Sherlock.

– Noe jeg er veldig glad for, legger hun til.

Hun nærmer seg seks millioner abonnenter på YouTube. I tillegg har hun 3,5 millioner følgere på Facebook, 2,2 millioner på Instagram og 400.000 på TikTok.



– Du har faktisk flere følgere på YouTube enn det er innbyggere i Norge ...



– Det er helt sjukt, sier Sherlock og rister på hodet.

Enormt inntektspotensial

Kommunikasjonsekspert Hans-Petter Nygård-Hansen er mektig imponert over hva den unge jenta fra Irland har fått til på egne bein.

– Allie Sherlock har klart å bygge seg opp et aldri så lite medieimperium, fordelt på flere sosiale medier, inkludert over 80.000 månedlige lyttere på Spotify, sier Nygård-Hansen til TV 2.

Han anslår at hun allerede nå har millioninntekter på musikken sin, men poengterer at det også ligger et enormt inntektspotensial utenom musikken.

– Som en 18 år gammel influenser med millioner av følgere, vil hun potensielt kunne ta seg svært godt betalt for «influenser marketing»-oppdrag, sier Nygård-Hansen.

IMPONERT: Hans-Petter Nygård-Hansen mener at Allie Sherlock allerede har bygt et lite medieimperium. Foto: Frode Sunde / TV 2

Han ser for seg alt fra skjønnhetsprodukter, sko og klær til egne kleskolleksjoner i såkalte «collaborations» med etablerte motehus og kleskjeder.

Selv om Nygård-Hansen synes det står respekt av å bygge opp et så stort navn alene, er han usikker på om det vil lønne seg å stå på helt egne bein på lang sikt.

Mobbing og alvorsprat

Allie Sherlock forteller til TV 2 at faren hennes allerede har tatt en alvorsprat med henne.

Den enorme mengden positiv oppmerksomhet, fra både kjendiser og fans, turene til Los Angeles og opptredener i store konserthaller, gikk nemlig til hodet på henne for noen år siden.

– Jeg hadde en slags fase, ja, hvor jeg fikk litt for stort ego. Det var vel egentlig et par faser, sier Sherlock.



Hun ler når hun tenker tilbake på dette.

– Det var vanskelig å ikke få det, med alt jeg opplevde. Men pappa lærte meg at jeg ikke er noe mer verdt enn andre. Han sa at jeg måtte kutte ut sånn oppførsel. Jeg er ferdig med det, nå synes jeg at jeg er ganske jordnær.

Samtidig ble det også mye oppmerksomhet på skolen – og det var heller ikke bare positivt.

Sherlock ble mobbet såpass kraftig at hun sluttet på skolen.

– Mange begynte å bli virkelig slemme mot meg, ondskapsfulle, og samtidig ble jeg mer og mer opptatt av musikken. Pappa syntes derfor at det var en god idé å ta meg ut av skolen og heller undervise meg hjemme. I ettertid tror jeg det var det aller beste, sier Sherlock.

Skjermes av pappa

18-åringen ønsker i dette intervjuet ikke å snakke om dødsfallet til moren. Hun snakker imidlertid mer enn gjerne om faren Mark.

– Helt ærlig, jeg ville ikke vært der jeg er i dag uten pappa. Det er 2,5 timer å kjøre fra Cork til Dublin og han kjører meg hver eneste helg. Han filmer og poster videoene. Selv de tingene han hater mest, som å bli med til Los Angeles, sier han ja til.

At det bare har vært de to, far og datter, de siste ni årene, har ført til at de har utviklet et ekstremt nært forhold. Selv om det kan koke over iblant.

– Vi krangler hele tiden, sier Allie og ler.



– Men han skjermer meg også fra mye. Ikke bare kommentarer i sosiale medier, men det er noen som har sendt meg noen virkelig sprøe videoer. Jeg vil ikke gå inn på hva, men virkelig ville greier.

Spilte for dronning Elizabeth

Noen av henvendelsene er heldigvis også av den hyggelige sorten.

I fjor kom en mann bort til Allie og faren mens hun «busket» på Grafton Street og spurte om hun ville opptre under «Queen's Jubilee», feiringen av dronning Elizabeths 70 år på tronen.



De klarte ikke å ta mannen på alvor.

– Jeg svarte bare «ja, klart det» og pappa sa «send oss en e-post», forteller Sherlock.

De fikk en e-post. Det viste seg at mannen var sjefen for National Lottery og at henvendelsen var seriøs. Noen uker senere sto Allie Sherlock på scenen i AO Arena i Manchester, foran 10.000 mennesker, og sang under dronning Elizabeths platinajubileum.

– Det er det største jeg har gjort, så jeg var litt nervøs.

Tar et nytt steg i sommer

Det neste store steget tar Allie i sommer.

Hun markerte 18-årsdagen sin i april ved å gi ut albumet «Allie», som består av elleve coverlåter. Nå er hun i ferd med å fullføre sitt første album med egenkomponerte låter.

– Jeg har ikke satt en dato for det, men jeg ser for meg om et par måneder.



Det har vært en lang prosess.

– Jeg har skrevet musikk i lang tid, men jeg var ikke så trygg på meg selv i starten og var veldig nervøs for å spille mine egne låter på gata. I løpet av årene har jeg blitt mer selvsikker, sier Sherlock.