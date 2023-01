11-åringer strandet på fjellet – ville ha kebab da redningen kom

Andreas Dulin og Andreas Høyberg la ut på fjelltur opp Sunnmørsalpene. Men da smeltet snø frøs til speilblank is, kom de seg ikke ned igjen.

Det er en fin og solrik påskedag i april 2019 på Stordal i Møre og Romsdal. De 11 år gamle vennene Andreas Dulin og Andreas Høyberg legger ut på fjelltur opp Sunnmørsalpene.

De natur- og turglade guttene får beskjed av foreldrene om ikke å gå for langt opp i fjellet. Men gutta trives med å gå, så de beveger seg oppover og oppover til de befinner seg 1000 meter over havet.

TURGLADE GUTTER: Kompisene og navnebrødrene Andreas og Andreas er svært glade i tur og natur. Foto: Reddet / TV 2

Smeltet snø blir til is

Når dag blir til kveld, synker temperaturen. Snøen som har smeltet i løpet av solskinnsdagen, fryser nå til is og gjør gangføret svært krevende – særlig for to 11-åringer.

Gutta forstår at de må komme seg ned fra fjellet før det blir enda kaldere. Men stien de gikk for å komme seg opp, er nå isbelagt og for farlig til å gå ned. De velger derfor en alternativ rute ned fra Sunnmørsalpene.

Men det er is uansett hvilken vei de går, så de må stanse ferden nedover. Det er for glatt og for bratt, og kveldsmørket gjør terrenget uoversiktlig.

– Andreas har forklart at de følte fare da de begynte å skli nedover den bratte fjellsiden, sier Thomas Dulin, Andreas Dulin sin far.

– De hadde mistet grepet på skoene begge to. De følte seg litt engstelige for hvordan de skulle komme seg ned uten hjelp.

Andreas og Andreas har heldigvis med en walkie-talkie som de bruker til å varsle foreldrene.

Foreldrene vurderer å hente dem selv, men innser raskt at de står overfor samme problemstilling som barna: Det er for bratt, glatt og mørkt.

De ringer nødetatene i stedet.

SUNNMØRSALPENE: Det var på dette fjellet at guttene la ut på tur. Foto: Reddet / TV 2

Redningsaksjonen

Redningshelikopteret fra 330 Skvadron rykker ut. De flyr først til Ørsta for å hente ekstrahjelp fra Norske Alpine Redningsgrupper (NARG), en organisasjon med frivillige som er eksperter på å redde mennesker som har gått seg fast på fjell.

På fjellet er det kaldt. Vinden er på 6,5 meter i sekundet, og gradestokken ligger på minussiden. Guttene sitter med ryggen inntil hverandre for å holde seg varme.

– Ettersom tiden gikk og det ble mørkt og kaldt, så tenkte Andreas på hvor lang tid det ville ta før de ble reddet. Vi hadde hele tiden kontakt med guttene, men vi visste heller ikke hvor lang tid det eventuelt ville ta, sier Pål Høyberg, faren til Andreas Høyberg.

Tre timer etter at gutta varslet foreldrene, kommer helikopteret. Til tross for at det er mørkt, finner helikopteret dem kjapt, takket være en hodelykt guttene har tatt med.

LETER: 330 Skvadron speider etter guttene på fjellet. De fant dem raskt, siden guttene hadde med en hodelykt. Foto: Reddet / TV 2

Men helikopteret kan ikke lande hvor gutta er. De må først studere terrenget de befinner seg i, og deretter lande et annet sted for å utarbeide en redningsplan. Mens de legger planen, tømmes også helikopteret for unødvendig utstyr og personell, slik at helikopteret blir lettere og kan sveve mer stabilt.

– Andreas og Andreas ble frustrerte over at de ikke ble plukket opp med en gang. De ble litt motløse da helikopteret reiste fra skadestedet for å lande og planlegge. Så på dette tidspunktet ble de veldig utålmodige, sier Thomas Dulin.

Etter at redningsplanen er lagt, setter helikopteret kursen mot Andreas og Andreas. Helikopteret lander så vidt – med ett hjul på bakken – og de frivillige fra NARG hopper ut på fjellet, omtrent 150 meter over der gutta befinner seg.

NARG-gjengen klatrer ned til der guttene er strandet. De har med seg et par vinterjakker til guttene, som var iført bare hettegensere. Etter at 11-åringene er sikret i vaiere, blir de heist opp til helikopteret.

REDDES: Andreas og Andreas ble reddet etter å ha vært strandet på fjellet i mange timer. Foto: Reddet / TV 2

Ville ha kebab

Gutta har ett ønske når de omsider kommer trygt ned fra fjellet: Kebab til kveldsmat.

– Det var noe de snakket om oppe i fjellet. De var borte fra hytta i over seks timer og var temmelig sultne. Så da de ble spurt av redningsgruppa oppe i fjellet om de var sultne, så var det et ønske om kebab til kvelds, sier pappa Pål Høyberg.

– Men gatekjøkkenet var stengt så sent på natta, så det ble gyros på hytta til nattmat i stedet. Det var godkjent av gutta.

Den påfølgende dagen ble av den rolige sorten.

– Dagen etter ble en rolig dag for å komme seg til hektene igjen. Men resten av påsken ble nærmest som normal, med turer i skibakken og påskekos på hytta. Det tok litt tid før guttene ville fortelle om alt som hadde hendt, sier Pål Høyberg.

INGEN SKADER: Andreas Dulin og Andreas Høyberg slapp unna med skrekken, Foto: Reddet / TV 2

I dag går det bra med begge guttene, og ingen av dem har hatt noen varige mén, verken fysisk eller psykisk.

Dokumentarserien Reddet ser du på TV 2 Zebra mandag til torsdag klokken 22.00 eller når du vil på TV 2 Play.