10 filmer du bør se før sommeren er over

Sommeren er en tid fylt med solskinn, varme temperaturer og lange, late dager. Det er også en flott tid for å nyte noen av de beste sommerfilmene som har blitt laget gjennom årene.

FILMANMELDERE: Einar Aaarvig og Morten Steingrimsen kommer med sine sommerfilmtips. Foto: Privat

Filmtipsene er derfor et variert utvalg av filmer som passer til lange, late eller fartsfulle sommerdager. Filmjournalistene Morten Steingrimsen og Einar Aarvig har plukket ut ti godbiter for TV 2s lesere.

Dette er mer en liste over filmer som får fram en sommerlig følelse, enn de beste sommerfilmene, ifølge ekspertene.

«Jaws» (1975):

Denne ikoniske skrekkfilmen av Steven Spielberg er en perfekt film for de som elsker spenning om sommeren. Historien om en stor hvithai som terroriserer en badeby vil garantert gi deg frysninger, selv når du sitter på land.

HAISOMMER: JAWS (1975) er laget av Steven Spielberg. Foto: Scanpix

– Da filmen kom, ble folk redde for å bade, og jeg skal fortsatt innrømme at når jeg bader, så ser jeg meg alltid godt for, selv i Oslofjorden. Den spiller på folks frykt om hva som kan være i vannet. Den er effektivt fortalt og egner seg perfekt på sommeren, fordi den har fine sommerbilder. Selv om du har sett den tusen ganger før, så er den like spennende og gir en god sommerfølelse, sier Morten Steingrimsen til TV 2.

«Tottori! Sommeren vi var alene» (2020)

Filmen er en barnefilm som også voksne vil ha mye glede av. Noen familier lager fotoalbum med barna sine, andre hjemmevideoer med forskjellig kvalitet. Men det Silje Salomonsen og Arild Østin Ommundsen har gjort er å lage en spillefilm med barna deres i hovedrollene.

BARNEFILM OG SOMMERKLASSIKER: Filmskaperparet Silje Salomonsen og Arild Østin Ommundsen har laget barnefilmen «Tottori. Sommeren vi var alene» med døtrene Vega og Billie i hovedrollene. Foto: Berit Roald / NTB

– Det jeg vil dra fram om denne filmen er hvor flotte bilder og hvor imponerende den er filmet. Ofte med barnefilmer, er det slik at foreldrene må lide seg gjennom, men slik er det ikke med denne sommerfilmen. Det er aldri skummelt og guffent, og gir en magisk og eventyrlig stemning, sier filmanmelder Einar Aarvig til TV 2.

«Dirty Dancing» (1987):

Denne klassiske kjærlighetshistorien finner sted på et feriested i Catskills i 1963. Med en uforglemmelig dansescene og romantikk mellom Johnny og Baby, er denne filmen en sommerfavoritt.

DIRTY DANCER: Patrick Swayze poserer med sin egen stjerne på Hollywood Walk of Fame etter suksessen med filmen, august, 1997. Foto: Susan Sterner/Scanpix

«Dirty Dancing», filmen som ble utgitt i 1987, har klart å fange publikums hjerter i over tre tiår. Med sin fengende musikk, gripende historie og ikoniske dansescener har den blitt en tidløs klassiker som appellerer til generasjoner av film- og danseelskere.

– «Dirty Dancing» er «Coming on age»-film, man går ut av filmen som et litt eldre og annerledes menneske, enn da filmen startet. Hvordan Baby modnes og ser voksenverdenens pene og mindre pene sider den sommeren, er utrolig. Filmen har kanskje også den beste filmmusikken noensinne, sier Einar Aarvig.

«Little Miss Sunshine» (2006)

Skal du på roadtrip med familien? Da kan denne være en bra innfallsvinkel før turen. Denne fantastiske komedien fra 2006 blir aldri for gammel.

SKUESPILLERNE: Fra venstre: Paul Dano, Alan Arkin, Abigail Breslin, de to regissørene Jonathan Dayton and Valerie Faris og skuespiller Greg Kinnear poserer foran folkevognbussen som brukes i filmen. Foto: Mario Anzuoni/Scanpix

Sju år gamle Olive (Abigail Breslin) skal delta i en skjønnhetskonkurranse og drar med seg hele familien på en uforglemmelig reise til California. Dette inkluderer altså to kranglende foreldre (Toni Collette og Greg Kinnear), en heroinsniffende bestefar (Alan Arkin), en suicidal onkel (Steve Carell) og en meget taus bror (Paul Dano).

Filmen vant Oscar for beste originalmanus, og det med god grunn.

– Dette er en annerledes «roadmovie» som er svært sjarmerende og varm. Filmen gjør at du kommer i godt humør, og det kjennetegner ofte sommerfilmer. Absolutt en klassiker som jeg kan anbefale, sier Morten Steingrimsen til TV 2.

«Grease» (1978)

GREASE: Olivia Newton John og John Travolta har hovedrollene i filmklassikeren fra 1978. Foto: Scanpix

I sommerferien møter en snill pike en tøff kjekkas med talent på dansegulvet. Spørsmålet er om forelskelsen blir noe av når skolen starter. Denne klassiske musikalen fra 1978 er en hyllest til 1950-tallet, og samtidig en tidløs film som passer for flere generasjoner.

– «Grease» er en klassiker som også gir en god sommerfølelse. Den er ikonisk og låtene fra filmen står seg fortsatt. Man lar seg begeistre over romansen mellom Travolta og Newton John, og den favner alle generasjoner, sier Steingrimsen.

«Jurassic Park» (1993):

Fornøyelsesparken fra helvete passer perfekt som feriefilm for hele familien. Kan det egentlig gå så mye verre enn dette? En film som får deg til å skrike. «Jurassic Park» ble brakt til live på kinolerretet av den legendariske regissøren Steven Spielberg.

Filmen ble en enorm suksess og banet vei for flere oppfølgere. «Jurassic Park»-filmen kombinerte spektakulære spesialeffekter, en spennende historie og imponerende skuespill for å skape en uforglemmelig opplevelse for publikum.

JURASSIC PARK: Skuespillerne Jeff Goldblum, Richard Schiff og Vince Vaughn fra en scene der de møter på en dinosaur av typen «Stegosaurus» Foto: Scanpix

– Alle elsker dinosaurer fra barnsbein. Det i kombinasjon med eventyret og at man lever seg inn i filmen, gjorde dette til en stor suksess. Filmen var banebrytende da den kom i 1993, og var Steven Spielbergs store gjennombrudd. Jeg anmeldte den og husker jeg ga den terningkast fem, sier filmjournalist Geir Kamsvåg til TV 2.

«Call Me by Your Name» (2017)

«Call Me by Your Name» er en vakker historie om gryende kjærlighet, formidlet med sterke prestasjoner av Timothée Chalamet og Armie Hammer i hovedrollene.

James Ivorys manus er full av glitrende observasjoner av hjerter i høygir, mens Luca Guadagninos regi er nydelig og finstemt.

CALL ME BY YOUR NAME: Skuespillerne Timothée Chalamet og Armie Hammer deltar på en visning av suksess-filmen «Call Me by Your Name» på New York Film Festival i 2017. Foto: Dia Dipasupil/Scanpix

Filmen tar riktignok noen snarveier for å komme i mål, men har så mange flotte skildringer av ungdommelig følelsesliv, at hjerter bare må svulme. Det sier ekspertene.

– Den filmen gir en god sommerfølelse og er spilt inn i Nord-Italia. Det er noe med stemningen og måten den portretterer Italia på som gjør den så vakker. Det er en film om en sommerflørt som er skildret på en veldig god måte, med karakterer en blir veldig glad. Jeg vil peke på den som en av de store siste sommerfilmer, sier Morten Steingrimsen.

«Midsommar» (2019)

En ung kvinne fra New York blir motvillig med kjæresten og vennene hans på sommerferie til Sverige for å besøke en utvekslingsstudent de har blitt kjent med. Regissøren Asi Aster har her laget en sektthriller badet i svensk sommersol.

MIDTSOMMER: Midtsommerfeiring fra Tyrsö slott i juni, 2007. Foto: Sven Nackstrand/Scanpix

– Det er en film der jeg ikke skal røpe for mye, men det viser seg at midtsommer kan være skummelt og ikke bare hyggelig. Filmen er en fin tvist på den hyggelige svenske tradisjonen, sier Morten Steingrimsen.

«Asteroid City» (2023):

Regissør Wes Anderson har mer eller mindre laget den samme type film gjennom hele sin karriere. Hans skrudde verden med underfundige universer kommer også godt fram i hans siste film.

ASTEROID CITY: Wes Anderson fra settet inder innspilling av hans siste film «Asteroid City». Foto: Roger Do Minh/Scanpix

– Det er ordentlig sommerstemning som du bare får på film. Det er vanskelig å forklare hva dette er, men jeg fikk litt Disney og Donald Duck-følelse fra 60-tallet når jeg så den. Det er en varm film og anbefaler alle å se den i sommer, sier Einar Aarvig til TV 2.

«Dumpet av Sarah Marshall» (2008)

«Dumpet av Sarah Marshall» er den mest grunnleggende klisjéfylte kjærlighetshistorien vi alle kjenner til så altfor godt, men denne gangen med en positiv vri.

For la oss bare få det på det rene med en gang: Dette er en typisk jentefilm, med en historie som får gutta til å vri seg i stolen.

FORGETTING SARAH MARSHALL: Skuespillerne Kirsten Bell og Russel Brand under en filmpremiere i Los Angeles, april, 2008. Foto: Chris Pizello/Scanpix

– Dette er en fantastisk, romantisk komedie som jeg må se hver sommer. Den er lett, morsom og intelligent, og er et klassisk eksempel på en film som tåler og bli sett om og om igjen. Morsom og sårbar film, avslutter Aarvig.

Disse 10 filmene vil definitivt bidra til å gjøre sommeren enda mer spesiell og minneverdig. Uansett om du liker komedie, romantikk eller spenning, er det en film på denne listen som passer for enhver smak. Så lene deg tilbake, nyt popkornet og la sommermagien begynne!