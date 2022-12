Vinteren har kommet for å bli: – Fint førjulsvær

Gradestokken kryper nedover og dagene er mørke. Har du funnet frem den tykkeste vinterjakken enda?

Nå er tiden inne. For følge vakthavende meteorolog i Storm Geo, Kristen Reinkvam Ravnestad, har vinteren tatt grep om landet vårt. Og den er her for å bli.

Det første betydelige snøfallet

Mest interessant vær er det i Nord- Norge. Det ligger et lavtrykk Nord som gir vind og snø til denne delen av landet.

– De neste dagene beveger dette seg sørover rett utenfor kysten av Nordland. Lavtrykket har med seg et vinterlig og snøfullt vær til Trøndelag og store deler av Nordland, sier Ravnestad.

Ifølge meteorologen blir dette det første betydelige snøfallet for Midt-Norge sin del.

– Men vi snakker ikke om vanvittige snømengder, det er snakk om 15-25 cm noen steder, sier han.

– Og siden temperaturene holder seg fra null grader og nedover, kan det se ut som at snøen som kommer nå, blir liggende en stund.

Hvit jul?

Meteorologen forteller at vi har en ganske låst værsituasjon. Det ligger et høytrykk vest for oss og et lavtrykk over hele Skandinavia.

– Det er vanskelig å si nøyaktig hvor det blir snø fremover og ikke, men at vi får en vinterlig værtype en god stund fremover er sikkert, sier Ravnestad.

– Vinterværet har tatt grep om landet vårt.

– Kan vi vente oss noen hvit jul i år?

– Jeg kan ikke si så mye om det, det er litt langt å se frem til. Det blir mer en overveining av sannsynligheter for ulike værtyper, forteller meteorologen.

– Men førjulstiden blir absolutt av det vinterlige slaget, sier han.

DRØMMEVÆR: Illustrasjonsfoto. Om noen får drømmen om hvit jul oppfylt i år, er det for tidlig å si noe om. Foto: colourbox

Vintervær her også

Østlandet får også kjenne på vinterværet fremover. Først og fremst på grunn av minusgradene.

Til helgen kan det imidlertid komme noe nedbør.

– Det kan se ut som at det kommer litt nedbør på Østlandet lørdag og søndag. Men på grunn av at det er snakk om små lavtrykk, er det vanskelig å si noe om hvor nedbøren kommer, sier Ravnestad.