Venter typisk høstvær – ett sted slipper unna

Det blir grått, vått og mildt vær fremover. Verst blir det i Sør-Norge, med periodevis regn og kuling.

– Lavtrykket ligger sørvest for oss og fører til skyer, vind og nedbør sør i landet, sier vakthavende meteorolog i Storm Olav Krogsæter.

Ett sted slipper imidlertid unna gråværet.

Regn fra Storbritannia

Fra Ålesund og nordover er det meldt lettere vær, med stort sett opphold og mildere temperaturer.

Værkartet for dagen i morgen, tirsdag 1. november. De blå feltene viser nedbøret. Foto: StormGeo

– Dette skyldes at det ligger et lavtrykksområde over Storbritannia. Det sender nedbør til Sør-Norge, mens Nord-Norge slipper unna, sier Krogsæter.

Finn frem gummistøvlene

Nordlendingene kan altså gå tørrskodd gjennom uken. For sør-, vest- og østlendinger kan det derimot være lurt å finne frem både støvler og paraply.

Her ventes det nemlig et jevnt påfyll med regn.

– På torsdag er det mest nedbør på Vestlandet, mens Sørlandet får mest på fredag, forteller meteorologen.

Det er snakk om 30-50 millimeter regn per døgn de dagene. Det er en del nedbør, men ikke ekstremt, betrygger han.

– Det er vanskelig å si noe om hvor det blir aller mest nedbør, men det er typisk at det kommer mest regn i de midtre strøkene. Altså noen mil inn fra kystområdene, presiserer Krogsæter.

Lavtrykket slipper ikke taket på Sør-Norge med det første. Høstværet ser også ut til å bli med oss inn i helgen.

– I helgen blir det mye av det samme, mest regn i sør og bedre lenger nord, sier Krogsæter.

– Mildt i hele landet

Høstkulden lar vente på seg. Det er over snittet mildt i hele landet, ifølge meteorologen.

– Tirsdag blir det for eksempel opp mot 15 grader i Vest-Norge.

Krogsæter er ikke overrasket, og forteller at det har vært over gjennomsnittet mildt lenge.

80 år siden kulderekord

Det er 80 år siden den norske kulderekorden for oktober ble satt, twitrer meteorologisk institutt.

Rekorden ble satt i byen Šihččajávri, sørøst for Kautokeino, nær grensen til Finland. Målestokken viste da 34 minusgrader. Det er 27,7 grader kaldere enn dagens temperatur.