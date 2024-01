Venter kraftig uvær i Nord-Norge: – Ekstremt heftig

Allerede søndag merket Nord-Norge følgene av uvær. Ifølge iFinnmark er 11 veier stengt i landets nordligste fylke. Tidligere søndag morgen var det 17.

Mandag er det ventet at uværet blir vesentlig kraftigere.

– Det blir ekstremt heftig, sier meteorolog Roar Inge Hansen i StormGeo.

– Jeg kan nesten ikke huske å ha sett et så omfattende, kraftig lavtrykk i nord.

Meteorologen forteller at et lavtrykk som nå utvikler seg øst for Island er ventet å komme inn over Nord-Norge i morgen.

– Rundt lavtrykkssenteret er det vind opp i orkan styrke. Jeg har heller aldri sett så store bølgehøyder i noe varsel, sier han.

45 til 50 meter i sekundet

Ifølge Hansen vil uværet trolig først treffe nordlige deler av Lofoten mandag formiddag, før det brer seg nordøstover mot Nordkapp utover dagen.



I kystområdene kan vindkastene komme opp imellom 45 og 50 meter i sekundet på det kraftigste.

– Nord-Norge har opplevd en orkan før, men dette treffer et stort område, sier han.

Hansen trekker også fram et annet aspekt som gjør at følgene av uværet kan bli store. Det er nemlig også ventet springflo.

– Floen er ventet å være på maksnivå mens vinden er på sitt kraftigste, forteller meteorologen.

– Svært alvorlig

Med stormflo og høye bølgehøyder, kan også områder som normalt er beskyttet av holmer og skjær bli truffet, advarer Hansen.

– Da kan det bli stor fare for at naust og andre bygninger i sjøkanten blir tatt av bølgene, sier han.

– Vinden i seg selv kan skape mye skader. Med stormflo og bølger i tillegg kan det være svært alvorlig.

Meteorologisk institutt har sendt ut oransje farevarsel både for kraftige vindkast og svært høy vannstand.

Nordkapp

– Oversvømmelser kan gi vannskader på infrastruktur og bygninger flere steder i strandsonen. Vind og bølger i kombinasjon med høy vannstand kan gi moderate skader på infrastruktur og bygninger i strandsonen, skriver meteorologene i farevarselet.



Det er heller ikke bare kystområdene som kan vente seg mye vind mandag.

– Når vinden er så sterk, vet vi av erfaring at det også kan slå ned i beskyttede områder, sier Hansen.

På X oppfordrer politiet i både Nordland og Troms folk om å ta grep søndag.

– I forbindelse med frisk værmelding mandag, oppfordrer politiet at alle sjekker, i dag, rundt hus og sikrer løse gjenstander, samt sjekker fortøyninger dersom man har båt, skriver Nordland politidistrikt.

Stenger skoler

Flere kommunene i Nord-Norge har valgt å holde skolene stengt på grunn av det ventede uværet.

I Senja kommune i Troms vil elevene få hjemmeundervisning mandag. Det er varslet sterk orkan på yttersiden av Senja mandag.

Også Vestvågøy kommune opplyser søndag ettermiddag at kommunale skoler og barnehager vil holde stengt mandag, skriver Lofotposten.

Kriseledelsen i Hamarøy kommune har kommet fram til å stenge to av skolene i kommunen, skriver Avisa Nordland.

Også flere videregående skoler vil holde fysisk steng mandag. Det gjelder blant annet Vest-Lofoten videregående skole og Knut Hamsun videregående skole avdeling Steigen.

I Finnmark har Måsøy kommune bestemt at skoler og barnehager skal holde stengt, skriver iFinnmark.

Kansellerer avganger

Meteorologen legger til at vinden vil begynne å minke utover kvelden i Nordland. I Troms og Finnmark kan uværet vedvare til natt til tirsdag.

Flere av Hurtigrutens avganger i nord mellom søndag og tirsdag er innstilt som følge av uværet, melder de på sine hjemmesider.

– Selv om det kunne vært mulig med anløp til enkelthavner, er helhetssituasjonen på kysten slik at det er uforsvarlig å opprettholde alle ruter som normalt, skriver Hurtigruten Group i en pressemelding.



Også Havila Kystruten kansellerer anløp til enkelte havner i Nord-Norge de neste dagene.

Havila Pollux ligger til kai i Harstad, og avgangen videre nordover er kansellert. Skipet vil gjenoppta sørgående rute 1. februar.

I tillegg til den kraftige vinden er det også ventet svært høy vannstand i de nordligste fylkene våre mandag ettermiddag 🌊🔶⚠️



På grunn av høye bølger unngå ferdsel i strandsonen ❗ pic.twitter.com/qYCXiG0HPc — Meteorologene (@Meteorologene) January 28, 2024

Transportselskapet Boreal innstiller alle bussruter i Ofoten mandag.

– Dette gjelder også svømmekjøring og ekstraruter som er bestilt av skolene, skriver områdeleder Ivar Morten Eriksen i Boreal buss AS i en SMS til Fremover.

Det vil fortløpende bli vurdert når rutekjøringen skal gjenopptas, opplyser han.

Innstiller fly

Alle Widerøes flyvninger nord for Trondheim før klokken 9 mandag morgen er innstilt, opplyser Lina Lindegaard Carlsen, pressevakt i Widerøe, til TV 2.

– Så vil vi løpende vurdere utover dagen, sier hun.

– Det er meldt skikkelig heftig vind, og en ganske unik situasjon. Vi er ikke kjent for å forhånds kansellere avganger, men det er meldt såpas heftig at vi er blitt nødt til det.

Carlsen forteller at de nå jobber med å informere de berørte kundene, og booke de om til andre flyvninger.

– Vi jobber på spreng for å få ut informasjon. Alle vil bli informert, understreker Carlsen.

Også SAS må ta grep etter uværet. Pressesjef Tonje Sund forteller til TV 2 at de så langt har kansellert ett fly som skulle fra Oslo til Bodø.

Et annet fly som skal til Longyearbyen pleier vanligvis å mellomlande i Tromsø. Flyet vil i stedet gå direkte til Longyearbyen.

– Anbefalingen til reisende er å følge med på informasjon fra oss. Hvis ikke det kommer noe informasjon, møter de opp på flyplassen som vanlig.

Norwegian innstiller sine morgenfly fra Oslo til Bodø og Evenes, samt returen på disse rutene, opplyser kommunikasjonsdirektør Grete Kruse Roald til TV 2.

– Flyene våre i morgen tidlig til Kirkenes og Longyearbyen, som vanligvis mellomlander i Tromsø, går isteden direkte til endelig destinasjon, skriver hun i en epost.

– Vi jobber nå med å informere de berørte passasjerene og booke dem om til andre flygninger.