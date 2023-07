Varsler våtere vær: – Kan ligne mer på et høstlavtrykk

Juni ble en brennhet start på sommeren, men juli klarer ikke henge like godt med om vi regner i antall soldager.

Et lavtrykk har ankommet Skandinavia og lagt seg til rette utenfor vestkysten av Norge. Det gjør helgen og den kommende uken våtere, og kaldere enn mange kanskje skulle ønsket.

– Det kan ligne mer på et høstlavtrykk, sier vakthavende meteorolog i StormGeo, Olav Erikstad.



Lavtrykket blir værende i norske områder utover uken, forteller meteorologen.

– Det som er uheldig er at lavtrykket legger seg til Midt-Norge, og det gjør at det blåser mot klokka. Det gjør at hele Vestlandet får vestavind, og da blir det gråvær.



Det blir altså ikke Vestlandet som stikker av med Værvinner-prisen neste uke, men hva med Nord-Norge?

Byger, byger og byger

Det var varmt og godt flere steder i Nord-Norge denne uken, lavtrykket ødelegger også for noe av det fine været.

– Det blir mye byger lenger nord, sier Erikstad og legger til at det ikke er varslet de store mengdene med regn i Nord-Norge.

Meteorologisk institutt har sendt ut farevarsel om regn for deler av Troms og Finnmark fra lørdag ettermiddag og frem til natt til søndag. De venter også lynnedslag.

Vi har sendt ut farevarsel om regn ⚠️🌧️

Fra i ettermiddag lørdag og frem til natt til søndag kan det lokalt komme 35 mm/12 timer i deler av Troms og Finnmark. Det er usikkert hvor det kommer mest nedbør.

Det kan også komme noen lynnedslag ⚡



Les mer 👇https://t.co/Nvh0iVgDs8 pic.twitter.com/RHBmwBGFqL — Meteorologene (@Meteorologene) July 15, 2023

Flere steder i Nord hadde over 25 grader denne uken, mens det neste uke trolig vil avta og ligge på rundt 15 grader mange steder.

Østlandet slipper heller ikke unna lavtrykket, og må avfinne seg med at det vil bli perioder med byger også neste uke. Det skal imidlertid ikke bli altfor kaldt, og solen vil titte frem flere ganger i løpet av uken.

Lavtrykket blir



Sørlige deler av Europa er inne i en hetebølge som gir skyhøye temperaturer enkelte steder.

Hetebølgen «Cerberus», oppkalt etter det trehodede beistet i gresk mytologi, har ført til temperaturer over 40 grader i flere av landene langs Middelhavet.



For Norges del ser det ut som lavtrykket blir værende i nordlige områder ut juli, og dermed gjøre juli til en langt våtere måned enn det juni viste seg å være.

SOLA SKINNER: Tidligere i sommer var det tett mellom solfylte dager på Østlandet. Foto: Gorm Røseth / TV 2

– Vi er nok inne i en periode med lavtrykk, sier meteorolog Erikstad.



Når den perioden vil gi seg er vanskelig å si, men mye tyder altså på at juni var et bedre tidspunkt for norgesferie enn juli.

