Varsler temperaturfall

Hetebølgen som har hengt over flere deler av landet, er i ferd med å avta. Men det vil fortsatt være varmt.

Gradestokken har vist godt over 20 flere steder i landet denne lørdagen, og i Oslo har den til tider bikket 30 grader.

Mange av hovedstadens innbyggere har søkt tilflukt ved byens badesteder.

To av dem er mor Ane Elen Holbø, og datter Othilie Solfjell Holbø.

– Det blir litt i varmeste laget til og fra stranda, sier Ane.



ISPAUSE: Mor og datter tar seg en en is, eller tre, ved Sørenga. Foto: Martin Leigland / TV 2

Hun og Othilie har tatt seg en ispause ved brygga.

– Hvor mange is har du spist?

– En og to, svarer Othilie før mor svarer at det til sammen tilsvarer tre is, så langt i dag.



Temperaturen synker

Det er Sør-Norge som har fått kjenne på de varmeste temperaturene, men også resten av Norge har hatt brukbare sommertemperaturer.

Årsaken til den langvarige varmen i sør er et nytt høytrykk som erstatter det høytrykket som er her nå i helgen, slik at det varme været vil vare langt ut i neste uke.



Men like varmt blir det ikke.

– Vi skal ikke over på kaldt vær, men topptemperaturene blir nærmere 25 grader og ikke 30, sier meteorolog Mariann Aabrekk i StormGeo.



SOMMER OG SKOLEFRI: Det var ganske fullt ved Oslos populære badested Sørenga lørdag ettermiddag. Foto: Martin Leigland / TV 2

Det vil også bli mer skyer fra mandag av, og innslag med regn og torden, forteller meteorologen.

– Jeg vil ikke påstå at det blir kaldt på noe vis, det blir bare litt mindre varmt.



Det varme og tørre været har hatt flere konsekvenser. Oslo kommune innførte tidligere et ekstraordinært forbud mot ild, som vil gjelde fra 15. juni til 30 juni.

Synd på kontorrottene

Hetebølgen kombinert med lite nedbør har ført til svært mange skogbranner rundt omkring i landet de siste dagene.

Selv om det varme været byr opp til bading, is og kanskje en pils i sola, er det ikke alle som fryder seg like mye.

Mona Nesje har tatt med seg hundene sine ut på Sørenga og er opptatt av å ha med seg nok vann til hundene.

HUNDEPASSER: Mona Nesje er mest opptatt av om hundene har det bra, og er avkjølt. Foto: Martin Leigland / TV 2

– Man må alltid ha med vann, og få kjølt ned hundene. De regulerer ikke temperatur som oss, sier hun.



– Nå er det veldig synd på alle som jobber på kontor, legger hun til. TV 2s reporter som skriver ut saken fra kontoret, er enig.



En annen som koser seg i sola er Aleksander Hoel. Han vet ikke hvor mange ganger han har vært ute i vannet så langt i dag, bare at det er mange ganger.

BADENYMFE: Aleksander Hoel har stort sett badet og solt seg denne lørdagen. Foto: Martin Leigland / TV 2

– Du trives med hetebølge?

– Ja, om jeg gjør. Sola skinner og vannet er deilig.