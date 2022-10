Varsler kraftig uvær: – Vær obs på vinden

Det knyttes stor spenning til et lite lavtrykk som bygger seg opp over Skottland, sier meteorologen. Det kan nemlig gi årets første høststorm.

LAVTRYKK: Et lavtrykk med kraftig vind og mye nedbør treffer landet i morgen. Det vil merkes over store deler av Sør-Norge. Foto: StormGeo

Et lavtrykk er på vei mot Norge fra andre siden av Atlanteren med en fart på 75 kilometer i timen, ifølge Meteorologisk institutt.

Det kan gi årets første høststorm, men prognosene er usikre.

– Hovedlavtrykket som styrer værsituasjonen ligger over Island. Vi har et lite lavtrykk som dannes over Skottland i morgen, sier vakthavende meteorolog Ina Ynnesdal i StormGeo til TV 2.

VÅTT: Det blir mye nedbør på Vestlandet de kommende dagene. Foto: Emil Breistein / NTB

Lavtrykket vil krysse Nordsjøen og bevege seg innover Vestlandet onsdag. Deretter fortsetter det raskt nordøst til Nordland og Nord-Sverige.

– Det er dette lille lavtrykket det knyttes en del spenning til, først og fremst med vinden. Det er små variasjoner i prognosene om hvor kraftig den vinden faktisk blir.

– Folk må være bevisst

Meteorologen sier prognosene nå er litt svakere enn de har vært tidligere, men at det blir mye vind.

– Det er ikke sikkert vi kommer opp i liten storm. I så fall blir kanskje forbigående og kort på et utsatt sted. Det vil likevel ruske godt fra seg om det blir stiv kuling eller liten storm.

– Folk må være veldig bevisst på det uansett, legger Ynnesdal til.

Vinden vil bli kraftigst på Vestlandet, men det vil også blåse kuling langs kysten av Sør- og Østlandet og innover Oslofjorden.

– Det er en vindretning som kan ta godt i Oslo sentrum.

Vinden vil også trekke seg innover Østlandet, og det vil blåse godt i fjellet.

– Det kan bli vindkast opp mot 20 meter per sekund. Så det er ganske mye for Østlandet sin del.

Store nedbørsmengder

Meteorologen opplyser at store deler av Sør-Norge vil få noe regn i løpet av tirsdagen. Vestlandet får mest, med opptil 30-50 millimeter.

Dermed går Vestlandet to våte dager i møte, for den kraftige vinden som er ventet onsdag kommer ikke uten regn.

– Det blir også masse nedbør, selvfølgelig på Vestlandet. Fra Sunnmøre til Rogaland kan det i løpet av onsdag morgen til torsdag morgen komme 60 til 80 millimeter.

Nedbøren blir mest intens på formiddagen og inn mot kvelden. I løpet av tre timer kan det komme 15 millimeter, sier Ynnesdal.

– Så det er Vestlandet som rammes hardest?

– På en måte ja, både med vind og nedbør. Det blir regn på Østlandet også, men ikke like intenst og mye. Man må uansett være obs på vinden.