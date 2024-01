Varsler kraftig uvær i Nord-Norge: – Ekstremt heftig

Allerede søndag merker Nord-Norge følgene av uvær. Ifølge iFinnmark er 17 veier stengt i landets nordligste fylke søndag morgen.

Mandag er det ventet at uværet blir vesentlig kraftigere.

– Det blir ekstremt heftig, sier meteorolog Roar Inge Hansen i StormGeo.

– Jeg kan nesten ikke huske å ha sett et så omfattende, kraftig lavtrykk i nord.

Meteorologen forteller at et lavtrykk som nå utvikler seg øst for Island er ventet å komme inn over Nord-Norge i morgen.

– Rundt lavtrykkssenteret er det vind opp i orkan styrke. Jeg har heller aldri sett så store bølgehøyder i noe varsel, sier han.

45 til 50 meter i sekundet

Ifølge Hansen vil uværet trolig først treffe nordlige deler av Lofoten mandag formiddag, før det brer seg nordøstover mot Nordkapp utover dagen.



I kystområdene kan vindkastene komme opp i mellom 45 og 50 meter i sekundet på det kraftigste.

– Nord-Norge har opplevd en orkan før, men dette treffer et stort område, sier han.

Hansen trekker også fram et annet aspekt som gjør at følgene av uværet kan bli store. Det er nemlig også ventet springflo.

– Floen er ventet å være på maksnivå mens vinden er på sitt kraftigste, forteller meteorologen.

– Svært alvorlig

Med stormflo og høye bølgehøyder, kan også områder som normalt er beskyttet av holmer og skjær bli truffet, advarer Hansen.

– Da kan det bli stor fare for at naust og andre bygninger i sjøkanten blir tatt av bølgene, sier han.

Nordkapp

– Vinden i seg selv kan skape mye skader. Med stormflo og bølger i tillegg kan det være svært alvorlig.

Det er heller ikke bare kystområdene som kan vente seg mye vind mandag.

– Når vinden er så sterk, vet vi av erfaring at det også kan slå ned i beskyttede områder, sier Hansen.

Meteorologen legger til at vinden vil begynne å minke utover kvelden i Nordland. I Troms og Finnmark kan uværet vedvare til natt til tirsdag.

Flere av Hurtigrutens avganger i nord mellom søndag og tirsdag er innstilt som følge av uværet, melder de på sine hjemmesider.