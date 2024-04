Varsler 12-14 grader i sør etter snøvær

Torsdag morgen laver snøen ned på Sør-Vestlandet, og det er kolonnekjøring på flere fjelloverganger.

Det strømmet inn meldinger om en rekke mindre trafikkuhell i løpet av få timer.



Nedbør i sør

Flere steder i lavlandet opplever snø, og det blir mer snø over Sør-Norge i helgen, ifølge StormGeo.

– I morgen vil et kraftig lavtrykk rett nordvest for Irland sende en liten front over sørlige deler av Sør-Norge. Snøgrensen vil stige videre nordover, sier vakthavende meteorolog Ingrid Lundhaug ved StormGeo.

Det ser ut til å bli nedbør over hele Sør-Norge i helgen, fortsetter hun.

– I Trøndelag kan nedbøren falle som regn, sier Lundhaug.



Det er lavtrykket som sender en varmfront fra sørvest inn over Sør-Norge med nedbør og kuling. Søndag skal en kaldfront passere Sør-Norge fra vest, med byger som henger igjen på Vestlandet.



Det dårlige været vil fortsette nordover, mens det kommer bedre vær i sør over helgen, med temperaturer på over ti grader, sier meteorologen.

April er en typisk måned for skiftende vær fordi det er så store kontraster nord og sør i Norge.



– Søndag flytter fronten seg enda lenger nord. Det er ventet stigende temperaturer i løpet av helgen, varsler Lundhaug.

Et høytrykk fra Italia som bringer varme luftmasser fra Vest-Afrika, vil påvirke også oss i Skandinavia, sier hun.

Blir varmere

– Fra og med søndag blir det opp mot 12 grader i Oslo, og det kan holde seg utover uken, lover StormGeo-meteorologen.

I neste uke vil temperaturene øke betydelig i sør, men Sør-Norge blir ikke badet i sol.

– Selv om det blir varmt, blir det ikke strålende fin sol. Det blir perioder med pent vær, men også overskyet og nedbør, sier Ingrid Lundhaug om neste ukes vær.

Mens lavtrykket vil svekkes i Norskehavet mandag, blir det etter hvert opphold i Sør-Norge. Over Troms vil mindre lavtrykk fortsette å gi snø- og regnbyger i Nord-Norge.