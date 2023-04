Kommende uke kan store deler av landet glede seg over sol og vårlige temperaturer.

Et stabilt høytrykk har kommet for å bli, i alle fall frem til helgen.

– Det ser veldig bra ut, rett og slett. Man kan godt si at våren kommer for alvor, sier vakthavende meteorolog i Storm, Olav Erikstad.

Ventes opp mot 17 grader

I Oslo ventes det temperaturer opp mot 16-17 grader onsdag og torsdag. Også på Vest kan gradestokken bikke 17 grader.

– Selve lufta blir ikke så varm, men sola vil varme en del og skape opplevelsen av deilige temperaturer, sier Erikstad.

Han mener det er mulig at enkelte steder også vil se 20-tallet på gradestokken.

– Hele Sør-Norge blir de største værvinnerne. Fra Trøndelag og sørover, og kanskje sørlige del av Nordland, sier Erikstad.

Varmere enn Gran Canaria

Meteorologene i Yr melder om enda litt høyere temperaturer enn Storm, og anslår at det vil bli varmere i Oslo enn på Gran Canaria fra tirsdag til lørdag.

– Gran Canaria har kommende uke noen byger. Da faller temperaturen veldig, men de er fortsatt ganske høye, sier Erikstad.

GRAN CANARIA: Det kan bli periodevis varmere i Norge enn på Gran Canaria til uka. Foto: Arill Riise / TV 2

Høytrykket over Norge vil imidlertid ikke vare evig, og meteorologen anbefaler å nyte været på ukedagene så godt det lar seg gjøre.

– Til helga og neste uke er det mer uklart. Høytrykket brytes ned. Det er ikke sikkert det blir nedbør med én gang, men det gjelder å gripe sjansene man har denne uka her, sier han.

Vått i nord

Mens høytrykket byr på godt nytt for landets sørlige halvdel, vil det forårsake en våt uke i nord.

– Det blir kanskje ikke så mye vind, men det blir ganske fuktig, særlig i Troms og Finnmark, sier Erikstad.

Han sier det skyldes at høytrykket har sentrum omtrent over Trondheim, og at det nord for sentrum vil komme luft fra vest.

Altså får Nord-Norge våt havluft inn mot land.