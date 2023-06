Væromslag i sør – denne dagen ser finest ut

BYGER: Bygevær er stikkordet for Sør-Norge denne uken, forteller meteorologen. Foto: Truls Aagedal / TV 2

Østlandet ser ut til å gå klar av det verste tordenværet mandag. For resten av uken er det et tydelig værskille i landet.

Etter mye fint vær i det siste, blir det mer grått og skiftende i Sør-Norge denne uken.

For en gangs skyld er det i nord været ser best ut.

– Nord for Bodø blir det mye fint vær. Temperaturene vil være på 20-tallet og solen skal skinne, selv om det er mulighet for tåke enkelte steder. Dette gjelder helt inn i kommende helg, sier meteorolog Mariann Aabrekk hos StormGeo.

I resten av landet vil været den kommende uken bli mer skiftende.

– Det er flere nedbørssystemer som skal passere hele området. Innimellom blir det likevel perioder med opphold og finere vær, sier Aabrekk.

Denne dagen ser best ut

Selv om detaljene ifølge meteorologen fortsatt er vanskelig å spå, er det én dag som foreløpig peker seg ut som den beste i Sør-Norge.

– Akkurat nå ser onsdag ut som den beste dagen for det aller meste av Sør-Norge, i den forstand at hele dagen kan bli tørr, sier Aabrekk.

– Vi får bare håpe at det ikke forskyver seg til natt til torsdag i stedet.

Stikkordet for uken i Sør-Norge er altså bygevær.

– Så gjelder det å krysse fingrene og håpe at bygene legger seg der skogbrannfaren er størst.

– Gått gjennom Danmark

Mandag våknet store deler av Sør-Norge opp til farevarsler om tordenvær og regn.

Ved 13-tiden sier meteorologen til TV 2 at været ikke har truffet like store deler av landet som det så ut til.

LYN: Slik ser Meteorologisk institutts kart over lynobservasjoner ut kl. 13:30. Foto: Skjermbilde fra met.no

– Tidligere i dag var det en hel frontsone som nærmet seg Jæren. Det aller meste har gått gjennom Danmark og Skagerrak, men det har også touchet så vidt innom Agder, sier hun.

– Lite igjen

Ifølge meteorologen er det de langs kysten av Sør- og Vestlandet som vil merke mest til tordenværet resten av dagen. Østlandet ser i større grad ut til å gå klar.

– Når dette systemet når ytre deler av Oslofjorden i kveld er det nok lite igjen av det, og det vil ikke skille seg så mye fra ettermiddagsbygene som har vært i det siste, sier Aabrekk.

LYN: Østlandet vil gå klar av det verste tordenværet mandag. Foto: Jan Helge Rambjør / TV 2

– Men for all del, man skal ikke kimse av tordenfaren for de som blir rammet langs kysten av Sør-Norge.

Der tordenværet treffer, vil det også føre med seg regn og vind.

– Det er regn på vei, og bygene er kraftige. Det kan også bli sterke vindkast, så det er greit å vite om for dem som har trampoliner og lignende, sier meteorologen.