Været skifter – nå må du finne fram paraplyen

PARAPLY: Pakket bort paraplyen for vinteren? Da er det bare å finne den fram igjen. Her fra Bergen ved en tidligere anledning. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

Allerede i oktober så vi noe av det heftigste snøfallet vi har sett for oktober siden årtusenskiftet i Sør-Norge.



Også andre deler av landet har hatt vinterlige tendenser i lang tid.

Nå skjer det ting i atmosfæren som kan sette en stopper for hvit jul enkelte steder.

Meteorologisk institutt skriver på X at en atmosfærisk elv er på vei, og forklarer dette med at den atmosfæriske elven frakter varm, fuktig luft fra Atlanterhavet.

– Dersom den legger seg i ro over Norge, vil vi få mye nedbør, skriver de.

Lavtrykket som treffer oss til helgen kan kalles en atmosfærisk elv 🌊



En atmosfærisk elv frakter varm, fuktig luft fra Atlanterhavet. Om den legger seg i ro over Norge kan vi få mye nedbør 🌧️



Du kan lese mer her: https://t.co/mY8s6CyJ1N 🤓 pic.twitter.com/meXpjcbX1q — Meteorologene (@Meteorologene) December 12, 2023

Regn, regn, regn

For inn mot helgen kommer det et skifte i været for så å si hele landet, skal vi tro meteorologenes prognoser.

Hovedtendensen er at det blir langt varmere enn det har vært den siste tiden.

– Det kommer fronter inn fra vest, som vil gå innover store deler av Sør-Norge, men også nordover. Særlig på vestlandet ser det ut til å komme store mengder regn, sier Stina Olandersson, vakthavende meteorolog ved StormGeo til TV 2.

Regnet på Vestlandet vil holde seg gjennom fredag, lørdag og søndag, slik prognosene ser ut nå.

I Sogn og Fjordane kan det potensielt komme 80-100 millimeter nedbør på et døgn i helgen.

Også nordover blir det mildt og vått, og både Trøndelag, Nordland og Troms, må belage seg på nedbør – i form av regn.

– Det er mulig Finnmark slipper unna nedbøren. Lavtrykket vil heller ikke nå helt over fjellene på Østlandet, så Østlandet kan også få noen finere dager, om enn mildere enn de har hatt den siste tiden, sier hun.

Våte skiløyper

Tidligere i år har både alpinanleggene og skientusiastene jublet over en uvanlig tidlig skisesong.

Olandersson sier det også ser ut til at flere fjellområder vil få regn.

– For eksempel blir det nok regn på Geilo. Hvorvidt skiløypene forsvinner, vil avhenge av hvor mye snø det er, og hvor lenge det milde været holder seg, sier hun.

Det er også meldt regn i en rekke andre fjellområder.

Andre steder i landet har snøen ligget lenge allerede, og mange har nok tenkt at vi går en hvit jul i vente.

– Men hvordan ser det ut – blir jula hvit?

– Hvorvidt det blir en hvit jul eller ikke er vanskelig å si nå. Det kommer også an på hvor lenge temperaturene forblir over 0. Foreløpig viser prognosene at det vil være mildere til godt ut i neste uke, men dette er foreløpig usikkert, sier meteorologen.