Været gjør helomvending

JULEVÆR: Til helgen blir det kaldt igjen flere steder. Det er gode sjanser for at snøen som har falt de siste dagene, holder seg. Foto: Kyrre Lien / NTB .

I forrige uke så det ut til at det kom til å bli slutt på både kuldegrader og skiføre.

Nå ser det annerledes ut.

– Det blir en kald julaften i hele landet, sier vakthavende meteorolog i Storm Geo, Olav Krogsæter.

Lave temperaturer har vanligvis vært dårlig nytt for strømregningen. Men dette er ikke nødvendigvis tilfellet i ukene frem mot det nye året.

Kulde + fridager = lavere pris

I løpet av den siste uken har strømmen blitt billigere. Systemprisen har falt med 60 prosent.

Det forteller Lene Hagen, senior analytiker i Volue Insight. Hun har jobbet med energimarkedet siden 2005 og kan mye om hvordan været og strømprisene henger sammen.

ANALYSERER: Lene Hagen jobber med å analysere energimarkedet. Foto: Volue Insight

Hun forklarer oss hvorfor prisene går ned:

– Dette skyldes en kombinasjon av værutviklingen, ved at man har høyere temperaturer, i tillegg til mer vindkraft- og økt vannkraftproduksjon i Nord-Sverige.

Og på toppen av det, spiller økt kjernekraftproduksjon i Sverige en viktig rolle for strømprisen, forteller Hagen.

Men været viser seg å være nokså varierende og kan endre seg raskt. Det blir ikke så høye temperaturer som meteorologene trodde. I midten av uken skal det nemlig bli kaldere igjen.

Da er vi blitt vant til at strømmen blir dyr.

Likevel er Hagen ganske sikker på at strømprisen holder seg lav gjennom julen.

– Vi går inn i en helligdagsperiode med et noe redusert forbruksnivå og en såkalt «helgeeffekt», sier hun.

Med «helgeeffekt» mener Hagen at det ikke er like mye industri og produksjon i aktivitet og at dette letter noe av prispresset.

– Så selv om vi får en kaldere helg mot julaften, blir ikke utslaget på prisen så sterkt som på en vanlig ukedag.

– Vi forventer at prisen på strøm faller fremover, sier Hagen.

Kaldt, varmt og kaldt igjen

Adventstiden har vært svært kald.

– På Østlandet sitter kulden fortsatt litt igjen, det var 20 kuldegrader på Tynset i natt, forteller meteorologen.

Men tirsdag stiger temperaturen til 5 kuldegrader på Tynset. Det blir altså generelt en god del varmere.

– Det er mildt flere steder nå, særlig Sør-Norge får det mye mildere, sier Krogsæter.

Men midt i uken snur været igjen.

– Toppen av mildvær er på tirsdag, så blir det kaldt igjen, sier Krogsæter.

VARIERENDE VÆR: Meteorolog Olav Krogsæter i Storm Geo forteller om varierende vær fremover. Foto: Penelope Alida Larsen/ TV 2

Trøblete kjøreforhold

Tirsdag kommer det et lavtrykk inn fra sør. Dette vil særlig prege Sør- og Østlandet.

– Da kan det komme regn som fryser på bakken. Såkalt underkjølt regn. Da blir det trøblete kjøreforhold.

TRØBBEL: Underkjølt regn, vind og snøbyger skaper trøbbel på fjellovergangene i Nordland. Bildet er tatt på Saltfjellet i Nordland. 12. januar 2022. Foto: Roy Arne Salater / TV 2

Det er meldt om dette flere steder. Meteorologen har en klar oppfordring:

– Jeg vil anbefale at folk går inn på Vegvesenet sine sider for å sjekke hvordan kjøreforholdene er, særlig på de ulike fjellovergangene.

Metrologisk institutt har sendt ut farevarsel.

Vi har sendt ut farevarsel om snøfokk for fjellovergangene i indre strøk av Nordland ⚠️ Tirsdag er det ventet snøfokk på grunn av snøbyger og mye vind 🌨️🌬️ Kjør etter forholdene og unngå unødvendig ferdsel på utsatte steder🚙

Hold deg på 👇https://t.co/QcHxHzKOym pic.twitter.com/r9PZ6Mx9As — Meteorologene (@Meteorologene) December 19, 2022

Også på Vestlandet er det meldt regn på kysten. Meteorologen forteller at noen områder også kan få underkjølt regn.

– Indre strøk får stort sett snø, men noen steder kan få underkjølt regn.

Det gjelder å være forsiktig og kjøre etter forholdene.

– Nesten hele landet får hvit jul

For mange hører snø og jul godt sammen. Nå har meteorologen en gladmelding.

– Hele Nord-Norge og indre Østlandet får hvit jul. Og så er sjansen ganske stor for at Møre og Romsdal og Trøndelag også får hvit jul.

To områder er meteorologen litt usikker på.

– Kyststrøkene på Sør- og Vestlandet er litt usikre. Der blir det kaldere og frost igjen til julaften, men det er ikke helt sikkert at det kommer noe mer nedbør der, forteller Krogsæter.

Han mener likevel at der det allerede ligger en del snø, kommer den med ganske stor sannsynlighet til å bli liggende.

– Jeg tror snøen vil holde de aller fleste steder, sier Krogsæter.

Knallvær på fjellet

Og har du tenkt til å feire julen i de østlige fjellstrøkene i Sør-Norge, får du drømmevær, forteller meteorologen.

– De får det veldig fint. Det er jo ikke så mye sol i desember da, men det blir noen fine timer med både sol og snø før det blir mørkt igjen.