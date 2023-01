Ufyselig vær på vei

Tidlig fredag morgen bikker gradestokken på Hemsedal og Folldal ned mot 25 minusgrader.

Ifølge vakthavende meteorolog Mariann Aabrekk i StormGeo kan dette være siste rest av vinteren for denne gang. I uken som kommer får alle kjenne på værskiftet:

– Det blir mildvær i hele neste uke med urolig vær i vest og nord. Østlandet domineres av oppholdsvær, men temperaturene vil stige også her, forteller Aabrekk til TV 2.

VÆRSKIFTE: Tromsø og Nord-Norge vil få vekselvis regn, sludd og snø den neste uken. Foto: Rune Stoltz Bertinussen / NTB

Utfordrende i nord

Først ut er Nord-Norge som starter helgen med et rufsevær. Nedbøren kommer som regn og sludd i kystområdene. Temperaturen, vindstyrken og regnet øker mer og mer gjennom helgen.

Vinden kommer som stiv og sterk kuling sørfra og blir sterkest på lørdag. I Lofoten og Vesterålen blir det en liten storm i helgen. Dette vil fortsette igjennom uken som kommer. Nordlendingene må derfor være forsiktige på fjellet og i trafikken, ifølge meteorologen:

– På mandag passerer et lavtrykk med litt kjøligere vær. Da er vi tilbake til nedbør som sludd og snø. Det kan by på farevarsler og trafikale problemer, så hold deg oppdatert på forholdene der du skal ferdes, oppfordrer Aabrekk.

Siste rest av vinteridyllen

Hun har likevel en gladnyhet til de som savner solen i nord:

– 22. januar kommer solen til Nordkapp. De må vanligvis vente lengst på å se solen i mørketiden, forteller meteorologen.

Vinteridyllen i Østafjells fortsetter på lørdag med kaldt og fint vær. På Østlandet blir det oppholdsvær neste uke med mindre perioder med nedbør.

Værvinnerne blir Sørlandet og Oslo-området med svak vind og lite nedbør. Selv om temperaturene går opp, holder det seg tørt.

SOLTOPPEN: Nordkapp blir det eneste stedet hvor solen kommer frem i Nord-Norge den neste uken. Foto: Mortensen, Terje, © Cop

Vestlandsværet returnerer

På søndag og mandag vil vinden og regnet slå ned over Trøndelag og Vestlandet. Her blir det lange perioder med vind som kuling over de to fylkene og storm nær Stadt.

– Nedbøren vil øke og kommer som regn i lavlandet. Snøgrensen vil ligge på 1000 meter, sier Aabrekk.

Kjøreforholdene kan være noe bedre på Sørlandet og i Oslo enn i resten av landet. I områdene med regn og tåke på Østlandet kan det være glatt, men det vil være store lokale forskjeller på kjøreforholdene.