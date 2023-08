Store nedbørsmengder, stiv kuling og snø (!) i august

Store nedbørsmengder, stiv kuling og snø. Det er hva meteorologene har i vente for neste uke.

– Vi er veldig spente på mandagsværet. Det er et heftig uvær på vei mot Sør-Norge, sier væranker Maiken Fosen i StormGeo.

Årsaken til det uvanlige sommerværet er et kraftig lavtrykk som beveger seg nordover fra Øst-Europa.

– Det blir veldig mye nedbør på Østlandet, i Midt-Norge og delvis i Nordland. Men særlig det østlige Østlandet vil få mye nedbør, og det kan komme opp til 100 millimeter i løpet av ett døgn. Det er veldig mye, poengterer Fosen.



Hun får støtte av kollega og meteorolog Olav Krogsæter, som mener nedbøren kan skape store utfordringer på Østlandet mandag og tirsdag.

– Særlig det østlige Østlandet, det som tidligere utgjorde Hedmark fylke, vil få store nedbørsmengder. Hadde det vært på Vestlandet hadde det kanskje gått greit, men naturen her er ikke skapt for å ta imot 100 millimeter på ett døgn, sier Krogsæther i StormGeo.

Storm og snø

Om ikke det var ille nok i seg selv, kan nordmenn også forberede seg på økende vind over hele landet.

– Det er snakk om kuling i store deler av landet. Vestlandskysten og Sørlandet slipper unna mye av nedbøren, men kan vente opp mot stiv og sterk kuling, sier Fosen.

UVÆR: Væranker Maiken Fosen oppfordrer alle til å følge med på farevarsler neste uke. Foto: Ingrid Wollberg / TV 2

Om du drømmer om en topptur neste uke, kan det være lurt å revurdere planene. Det uvanlige august-været blir om mulig enda mer uvanlig i høyden, og i Sør-Norge er det ventet storm i fjellet.

Nordavind vil også føre til temperaturer de færreste av oss forbinder med sommer.



– Det kan komme snø i høyfjellet på grunn av nordavind. De høyeste toppene, altså på over 1300 meter, kan det komme opp mot en halvmeter med snø. Det kan bli ganske krevende, sier Fosen.

Utfordringer i vente

Det to StomGeo-kollegaene sier uværet kan føre til problemer både på fastlandet og på sjøen, og oppfordrer alle til å holde seg oppdatert på gjeldende farevarsler.

– Det er veldig mye nedbør og kraftig vind til å være på denne tiden av året. Det kan fort by på utfordringer, og her er det lurt å holde seg oppdatert på værvarselet og ta turen innom varsom.no, sier Fosen.

Krogsæter oppfordrer småbåtfolket til å ta forholdsregler, og har dårlige nyheter til alle som har tenkt seg på en sen ferietur til Danmark:

– I Skagerak blir det høye bølger. Jeg tviler vel på at danskebåten går som normalt, og det ville ikke forundret meg om den blir innstilt noen dager neste uke, sier meteorologen.

Noen kan juble

Ting kan fortsatt forandre seg, men prognosene har vært stabile fra torsdag til fredag. Nede på kontinentet er temperaturene høye i øst og lave i vest, noe som fører til kraftig uvær de neste dagene.

– I helgen vil man se uvær i Alpene, Italia, Balkan, Polen og Tsjekkia. Krasjet mellom de kalde og varme luftmassene kan gi kraftige regn-, torden- og haglbyger, forteller Fosen.

Uværet vil først og fremst prege Sør-Norge og Nordland mandag og tirsdag, før det beveger seg videre. Om tanken på november-vær i august virker uutholdelig, har værankeret ett råd: Reis nordover.

– Troms og Finnmark ligger nord for lavtrykket, så her blir det fralandsvind og til dels pent vær. Det kan også bli veldig varmt med opp i 30 grader, men det vil også her bli vindfullt, avslutter Fosen.