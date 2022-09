Sommer på overtid – med noen unntak

Flere steder i landet kan man fortsatt nyte det gode været. Over helgen blir det noe annet.

Vi tenker ofte på september som en våt måned – men i år har værgudene gledet Nordland, Vestlandet og store deler av Sør-Norge med et vedvarende høytrykk og lite nedbør. Flere steder på Vestlandet har hatt over 20 varmegrader den siste uka.

Vestlandet, Trøndelag og store deler av Sør-Norge kan fortsatt kose seg med sommervær i helgen, skal vi tro vakthavende meteorolog Roar Teigen ved StormGeo.

– Det blir mye pent vær og temperaturer opp mot 20 grader, sier Teigen til TV 2.

Også i sørligere deler av Nordland vil det bli oppholdsvær og perioder med sol, selv om temperaturene vil bli noe lavere.

Klimaendringer gir «summer light»

Teigen sier at tørt og fint septembervær ikke er så uvanlig som mange kanskje tenker.

– De siste tjue årene har september gått mer og mer mot en «summer light» med mange fine og varme dager, mer enn en høstmåned med regn og vindfullt vær.

– Det er nærliggende å tro at det har med klimaendringene å gjøre, sier meteorologen.

Sommer på overtid

Lengre somre til tross - i år har september vært litt ekstra fin.

– Vi kan vel si at vi har sommer på overtid i år, med noen unntak, sier Storm-meteorologen.

Og unntakene finner vi på sørligere deler av Østlandet og ned mot Telemark, hvor helga ikke blir like sommerlig som i vest.

– Landet blir «delt» av en svak høytrykksrygg som vil gi skyet eller delvis skyet vær og litt spredt regn i øst på lørdag. Søndag derimot vil det bli opphold og en god del sol, sier Teigen.

Det lille regnet på lørdag vil nok ikke hjelpe i særlig grad på tørken som har preget Østlandet – men over helga vil det komme større og kjærkomne mengder med nedbør.

Ikke kortbukse

Nord i landet har høstværet allerede festet grepet – i hvert fall i Troms og Finnmark.

– Her blir det mer regn, og temperaturene vil komme helt ned mot null på nattestid, sier meteorologen.

Over helga vil det passere et lavtrykk over hele Sør-Norge. Dette vil gi regn og regnbyger, og muligens torden på tirsdag.

– Bak dette lavtrykket vil det følge kald luft fra nord, som vil gi betydelig kjøligere vær i Sør-Norge mot slutten av uka.

– Er den norske høsten offisielt i gang neste uke?

– Det kan du vel si. Det blir ikke akkurat tog på tog med lavtrykk, men høsten er nok på vei. Det blir ikke kortbukse i neste uke, for å si det slik.