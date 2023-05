Snø eller sol: Slik blir helgeværet

Er du klar for langhelg?

Det blir en kald helg for ganske mange. Selv om kalenderen viser mai, kan det komme snø i nord og på fjellovergangene i sør.

Men på Østlandet blir det vårvær.

– Et værskille

Norge deles på midten av høye fjell. Det er derfor vi får dette skillet forteller vakthavende meteorolog i StormGeo, Olav Erikstad.

DELER NORGE: Fjellene gjør at vi får et værskille denne helgen. Foto: TV 2

–Det er jo som vanlig et værskille. De som ligger øst for høye fjell får pent vær, mens de som ligger vest for høye fjell får dårlig vær, sier han.

Det gjelder ganske konsekvent gjennom helgen.

Snø i nord

I praksis betyr det at Vestlandet, Trøndelag og Nord-Norge får dårlig vær.

– Der blir det snø i høyden, sier Erikstad.

– Det kan fort få snø litt opp i høyden fra Nordland og nordover. I tillegg til på fjellovergangene lenger sør. Det er relativt kjølig luft.

Det ligger et høytrykk over Skottland som luften må passere rundt. På vei til Norge må den over Grønland, og der blir den kjølt ned, forklarer meteorologen.

Derfor blir det kaldt og vått og en del vind i Nord-Norge.

Erikstad sier det er krevende å svare på hvor det blir våtest.

– Men hvis vi ser helgen under ett, vil jeg tippe at de kraftigste nedbørmengdene kommer i Nordland.



– Men det er ingen som får konsekvent bare regn, betrygger han.

SNØVÆR: Bor du litt opp i høyden i nord i landet, må du forberede det på at det kan komme snø i helgen. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

– Ikke noe klimakrise-vær



Forrige helg ble det målt sommertemperaturer på Sør- og Østlandet.

Det blir pent vær denne helgen også, men ikke like varmt.

– Kan det bli bedre egentlig?, spør Erikstad.

– Det er ikke for varmt, det er ikke noe klimakrise-vær med hetebølge eller ekstrem varme.

Når Østlandet blir så bortskjemt at folk kommer sydenbrune på jobb etter tre dager, må vi huske på at vi fortsatt er i mai.

– Det er pent vårvær, i tråd med at vi fortsatt er i mai, sier Erikstad.

Rogaland i mellomposisjon

Rogaland ligger vest for fjell, og er vanligvis en del av de som blir påvirket av lavtrykkene vest for fjellene.

Men nå er de i en mellomposisjon, sier meteorologen.

– Av stedene på Vestlandet blir det penest der.

Badetemperaturer

På Øst- og Sørlandet blir det fint vær inn i langhelgen.

Og etter en periode med varm luft har badetemperaturene krøpet oppover.

NØT SOLEN: Forrige helg så det slik ut på Sørenga i Oslo. De tøffeste våget å ta et bad i sjøen. Foto: TV 2

Fredag viste ikke målingene mer enn rundt 10-15 grader de fleste steder.

STUP: Det er ikke sommertemperaturer i vannet riktig enda. Foto: Astrid Hexeberg / TV 2

Blir dette helgen du tar årets første bad?