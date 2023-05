Slik blir 17. mai-været

Det har vært veldig mye usikkerhet knyttet til 17.mai været den siste tiden.

Før helgen viste prognosene at nasjonaldagen skulle være preget av skyer og nedbør over hele landet, mens dagene før og etter var solfylte og varme,

Det var dårlig nytt for både skolekorps og bunadsfolk.

Meteorolog Inger Kristin Gjøsæter i StormGeo forteller at grunnen til usikkerheten er at det har vært mindre værsystemer som har variert i omfang.

– Nå begynner det jo å nærme seg, og prognosene er mer stabile nå, sier Gjøsæter.

Nå kan meteorologen gi sikre svar og kommer med gode nyheter for deler av befolkningen.

Fint østafjells

– På Østlandet skal det bli opphold og gjerne en del sol, forteller Gjøsæter.

Men varmen østlendingene fikk kjenne på i helgen, er over for nå.

– Vi ser at det ikke blir veldig varmt 17.mai. Temperaturen holder seg i underkant av 15 grader og vil synke de neste dagene, sier meteorologen.

Men det er kanskje likegreit for de som har bunader i tykk ull. 15 grader og overskyet regnes ofte som « perfekt bunadsvær».

Også Sørlandet får opphold og fint vær.

Varierende vestlandsvær

På Vestlandet skal det bli mer skyet med mulighet for noen regnbyger tidlig på dagen.

– Men utover formiddagen kommer det til å lette opp de fleste steder på Vestlandet, sier Gjøsæter.

Lengst nord kan det likevel komme noen byger, men også her vil det lette opp utover dagen.

– Kle på dere

Midt-Norge og Nord-Norge er nasjonaldagens værtapere med mest nedbør og litt vind.

– Det er er det lavtrykk som ligger i nord-øst. Dette sender byger inn mot Nord- og Midt-Norge, forklarer meteorologen.

I tillegg kan vindstyrken komme opp i liten kuling tidlig på dagen.



Noen steder kan det komme opp i 15 til 20 millimeter nedbør, men prognosene er usikre når det kommer til nedbørsmengde.

På grunn av vindretning og nedbøren kan det bli sludd i Midt-Norge.

– Vind fra nordøst er kald vind. I Midt-Norge ser det ut til at nedbøren kommer som sludd, sier Gjøsæter.



Her får man bruk for både regnkappe over korpsuniformen og ulljakke over bunaden, tror hun.

– Man trenger nok det, jeg ville kledd på meg litt ekstra.



Men ifølge meteorologen kommer det nok til å lette litt utover dagen når det kommer en høytrykksrygg inn fra vest.

RENGPONCHO: For to år siden måtte Grünerløkka skolekorps finne frem regnponchoen. Foto: NTB

Fint til helgen

Nå dominerer altså en kald vind som fører til synkende temperaturer.

Til helgen skal det bli fint vær igjen, men hvordan kan det skifte så fort?

–Dette har veldig mye med vindretning å gjøre, sier meteorologen.

Det kommer et skifte etter 17.mai med mer sørligvestlig vind inn mot helgen. Da får vi høyere temperaturer.