Sjeldent kraftig lavtrykk: – Nesten aldri sett maken

Sør-Norge kan vente seg opp mot 100 millimeter regn i starten av neste uke. Meteorologen forsikrer likevel om at alt håp ikke er ute for sommeren.

Lørdag har Meteorologisk institutt sendt ut farevarsel for styrtregn på deler av Østlandet.

Ifølge meteorolog Isak Slettebø ved StormGeo vil været i Sør-Norge lørdag bli «som det har vært i mange dager».

– Det blir torden på Østlandet i ettermiddag, og kanskje også i resten av Sør-Norge. Men det er ikke verre enn det har vært i det siste, sier han.

Søndag vil det bli stillere i Sør-Norge, med mindre nedbør. Men på mandag kommer det inn et «veldig sjeldent» lavtrykk fra kontinentet.

– Vi har nesten aldri sett maken, sier meteorologen.

100 millimeter i døgnet

Opp mot 100 millimeter regn på ett døgn og sterk vind er det som venter. Ifølge meteorologen blir mandag den verste dagen for mesteparten av Sør-Norge. Det skal imidlertid regne mye også tirsdag.

– Det er spesielt Østlandet som merker det, men det kommer til å regne mye i Midt-Norge også. Så kommer det litt senere til Vestlandet sør for Stad. Der blir det nok verst på tirsdag.

Slettebø forteller at han har sett på lufttrykkmålinger fra Blindern i Oslo tilbake til starten av 60-tallet. Trykket som er ventet i starten av uken er svært uvanlig til sommerstid å være.

– Det kan bli det laveste noensinne, sier han.

Varmt i nord

Mens «søringene» regner bort, kan folk nord i landet bli fuktige av andre grunner i starten av uken. Her blir det nemlig svært varmt.

– Det blir stort sett opphold både mandag og tirsdag, og opp mot 30 grader noen steder, sier Slettebø.

Sør-Norge er en «helt annen historie», også når det gjelder temperatur.

– Det spørs litt hvor i Sør-Norge du skal, men det vil ligge rundt 15 grader både mandag og tirsdag.

Fortsatt håp for sommeren

15 grader og regn er det nok få som ønsker seg resten av sommeren. Spørsmålet fra TV 2s journalist, som trodde han skulle slippe unna regntunge sommermåneder da han flyttet fra Vestlandet, gir seg derfor selv:

– Er det noe håp for at sommeren kommer tilbake til Sør-Norge med det første?

– Ja, det er det. Absolutt, er det betryggende svaret fra Slettebø.

Meteorologen forteller at det verste uværet gir seg etter tirsdagen. Mot slutten av uken ser et høytrykk til å bygge seg opp over Sør-Norge.

– Da kan vi få lange perioder med opphold, og temperaturer over 20 grader.