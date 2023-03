Nyt vårværet mens du kan

Mange har allerede startet å kjenne på vårfølelsen ved utgangen av februar. Vårværet vil holde seg i deler av landet de neste dagene, med tosifrede plussgrader.

Vakthavende meteorolog ved Meteorologisk institutt, Martin Granerød, forteller at man kan forvente mellom 10 og 13 plussgrader på lavlandet på Sør- og Østlandet både torsdag og fredag.

Vestlandet ligger ikke langt bak med 7 til 8 plussgrader.

– Dagene fremover blir fine, særlig i Sør-Norge, sier Granerød.

Likevel kan man forvente at det vil dryppe litt på Vestlandet på fredag.

I helgen vil temperaturene falle. Da vil det bli rundt 3 til 4 grader i stort sett hele Sør-Norge.

Til tross for at det blir kaldere, vil skyene lette på Vestlandet. Så de sørlige landsdelene vil ha en lettskyet himmel med sol.

Kaldere i nord

Nord for Stadt og Dovre er det onsdag et mildvær, med en snøgrense på 600 til 800 meter over havet.

På fredag kan det bli en del snø i de indre strøkene i Trøndelag. Det kan bli 20 til 30 centimeter snø, men Granerød forteller at det ikke er nødvendig med farevarsel per nå.

Torsdag og fredag vil det bli gradvis kjøligere i nord med noe sludd og byger, men bygene vil lette i helgen. Da kan man glede seg av at solen titter frem også i nord.

Tilbake til kuldegrader

I neste uke vil nattetemperaturene over hele landet falle. Dette skyldes arktiske luftmasser i nord som sørger for nordavind. Denne vinden vil sørge for at det blir kaldt i hele Skandinavia.

– Enda er det litt tidlig å si nøyaktig hvor kaldt det vil bli, men det er forventet 20 til 30 minusgrader om natten på fjellene, sier Granerød.

På lavlandet vil også gradestokken vise minusgrader om natten neste uke, men da mellom 5 og 10 minusgrader.

– Vårværet vi har nå er litt forbigående, sier Granerød.

Men solen vil varme på dagen, og det kan bli mot 0 grader midt på dagen. Og bor man ved kysten, da kan man få plussgrader også i neste uke.