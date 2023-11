Nedslående beskjed om helgeværet

Lavtrykkene har nærmest stått i kø for store deler av landet gjennom uka. I helgen vil ekstremværet «Ciarán» sette sitt preg.

Uvanlig mye snø i starten av uken ga en brå forsmak på vinteren for folk på Østlandet.

Torsdag er en ny runde med snø og regn i gang, og det meldes om såpeglatte veier flere steder i Sør-Norge.

Nedbøren skyldes ekstremværet «Ciarán» som herjer i Europa. Ifølge StormGeo vil lavtrykket også prege helgeværet.

– Akkurat nå ligger det et veldig kraftig lavtrykk over England. Det vil fortsatt ligge over Nordsjøen fredag og lørdag, men blir en del svakere, sier vakthavende meteorolog Stina Olanderson til TV 2.

Gjennom helgen kommer temperaturene i Sør-Norge til å stige gradvis.

– Været går gradvis over til regn, mens det fortsatt vil komme en del sludd og snø i indre strøk. Så det vil nok være en del vanskelige kjøreforhold torsdag og fredag.

Snøgrensen vil være mellom 200 til 400 meter lørdag, mens den øker til 500 til 900 meter søndag, ifølge StormGeo.



– Omfattende konsekvenser

Den siste uken har det vært sendt ut en rekke farevarsler. De kommende dagene er ikke noe unntak.

I ytre strøk av Agder har Meteorologisk institutt sendt ut gult farevarsel om svært mye regn.



Det ventes så mye som 60 til 100 milliliter nedbør fra torsdag ettermiddag til fredag ettermiddag.

ORANSJE FAREVARSEL: NVE har sendt ut oransje farevarsel for deler av Agder, Vestfold og Telemark. Foto: Varsom.no

Nedbøren gjør at Varsom.no har sendt ut oransje farevarsel om flom for kyststrøkene i deler av Agder, Telemark og Vestfold.

– Vi tror vannføringen kommer til å øke i bekker og elver, fordi det er meldt mer regn. Derfor har vi oppgradert varselet til oransje nivå, sier hydrolog Ina Storteig ved flomvarslinga i NVE til TV 2.

Allerede torsdag ettermiddag ser de at vannføringen har økt noe. NVE venter det vil fortsette utover kvelden og natt til fredag.

– Vi tror konsekvensene kan bli omfattende oversvømmelser og flomskade på utsatte steder, sier Storteig.

Vannføringen kan også føre til stengte veier og broer, samt overvann i tettbygde områder.

Meteorologisk institutt har også sendt ut gult farevarsel om snø for indre strøk av Østlandet fredag.

– Det er ventet 25–40 centimeter snø. Snøgrensen ventes å ligge mellom 400 til 600 meter først på dagen, før den synker utover ettermiddagen, heter det i varselet.

To landsdeler slipper unna

Når «Ciarán» gir seg i løpet av helgen, vil nye lavtrykk og fronter komme innover landet.

– Lørdag blir det en del nedbør i Sør-Norge, mens Møre og Romsdal får litt bedre vær, sier Olanderson.

Store deler av Nord-Norge må også belage seg på en våt lørdag.

– Det blir en del nedbør som snø eller sludd i Nordland og sørlige deler av Troms, mens i Troms og Finnmark får opphold, sier Orlanderson.

Samtidig ventes det kraftig fralandsvind i Nordland og Sør-Troms. Meteorologisk institutt har derfor sendt ut gult farevarsel om svært kraftige vindkast.

Selv om det også blir en del nedbør i store deler av Sør-Norge søndag, er det én landsdel som slipper unna.



– Det blir litt bedre på Vestlandet med skyet oppholdsvær, sier Orlanderson.

VÆRVINNER: Sola skinner i Tromsø torsdag. Meteorologen er klar på hvem helgens værvinner blir. Foto: Daniel Berg Fosseng / TV 2

Nord-Norge får også stort sett skyet oppholdsvær søndag, men noen perioder med nedbør enkelte steder.

– Søndag ser generelt bra ut med tanke på nedbør, men det vil fortsatt være en del skyer. I tillegg vil et lavtrykk gi østlig vind i liten til sterk kuling i Norland og Sør-Troms.

– Hvem vil du si blir værvinneren i helgen?

– Minst nedbør blir det lengst nord, men det blir også perioder med opphold på Vestlandet, sier Olanderson.