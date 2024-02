Når kommer våren? Dette sier meteorologen

Mandag markerer starten på vinterferieuka for mange i vest og nord, mens andre skal tilbake på jobb eller skole.

På vei til kontoret i Oslo mandag observerer TV 2s undersøkende værjournalister, som for øvrig ikke har hatt vinterferie, både sol og smeltende hålke. Kan våren faktisk endelig ha meldt sin ankomst?

Dette store spørsmålet skal vi komme tilbake til. Først lar vi vakthavende meteorolog Olav Krogsæter i StormGeo fortelle litt om vinterferieværet.

Og for vestlendingene har ikke meteorologen spesielt gode nyheter. Tirsdag er det nemlig et lavtrykk på vei inn fra vest.

– Da blir det dårligst vær på Vestlandet utover dagen, med sterk kuling på kysten og regn. Resten av landet får oppholdsvær i morgen, og Sør- og Østlandet får bra vær. Nordland får også opphold, men det kan bli en del vind langs kysten, forteller Krogsæter.

– Innevær

Regnbygene i vest fortsetter også på onsdag.

– Da kommer det også litt lengre nordover, kanskje opp til Nordland utover ettermiddagen. Sør- og Østlandet får stort sett godt vær.

Heller ikke torsdag eller fredag er det så mye håp for våte vestlendinger. De kan imidlertid trøste seg med at nedbøren da også kommer østafjells.

– Hele Sør-Norge sør for Dovrefjell får nedbør torsdag. Det blir regn på kysten, og sludd og snø i indre strøk og fjellene, sier meteorologen.

For mange er det vinterferie denne uken ❄️ Men er det noe vintervær i sikte?



Uken vil være preget av lavtrykksaktivitet som vil gir skiftende vær 🌧️ 🔃 🌥️ Det blir hovedsakelig milde luftmasser, så vil du ha vinter må du søke til fjells eller lengst nord ❄️ 🏔️ pic.twitter.com/KUVMpnXqBQ — Meteorologene (@Meteorologene) February 26, 2024

– Fredag fortsetter det med nedbør sør for Dovrefjell. Både torsdag og fredag kommer det mye snø i fjellet.



Og når vi først er inne på fjellet, kan Krogsæter love «ganske fint vær» tirsdag og onsdag for dem som har valgt å legge vinterferien til de østlige fjellområdene.

– Men torsdag og fredag er det ikke mye sikt tror jeg. Da er det nok helst innevær, legger han til.

Vårsjokk

Tilbake til spørsmålet vi først og fremst ønsket svar på i samtalen med meteorologen:

– Kommer våren nå?

– Ikke sånn med en gang, men når vi kommer ut i mars hender det vi får opp 15 grader, men jeg ser ikke de temperaturene helt enda, svarer Krogsæter.



TV 2 slår seg ikke til ro med dette. Vi kontakter Krogsæters kollega Isak Slettebø, som ser på langtidsprognosene, for å få svar på spørsmålet om når våren kommer.

Svaret fører til at lavmælte gisp sprer seg på vær-desken: Våren er her allerede.

Slettebø forklarer denne overraskende gladnyheten med at våren defineres som den tida der døgnmiddeltemperaturen ligger mellom null og ti grader.

– Det gjør den i det aller meste av landet nå. Sånn sett har våren allerede begynt, sier han.

Kan bli kaldere

Kulda ser heller ikke ut til å komme tilbake med det aller første, legger Slettebø til.

MÅKE: Mange er sikkert lei av å måke snø etter flere måneder med vinter. Denne måka har nok sluppet unna. Foto: Jan Helge Rambjør / TV 2

– Foreløpig ser det ganske mildt ut i overskuelig framtid.

I andre halvdel av mars tror Slettebø imidlertid at det kan komme et «lite tilbakeslag», med temperaturer ned mot fem, og kanskje nærmere null grader i Sør-Norge.

– Men nå spekulerer jeg ganske fritt, altså, understreker han.

Det meteorologen kan si mer sikkert, er at et høytrykk vil etablere seg over Norge de neste ukene.

– Og vi vet at høytrykk i vinterhalvåret ganske ofte sender kalde luftmasser ned til oss.