Nå kommer snøen

I Nord-Norge står solen aldri opp. I resten av landet blir det mørkere og mørkere. Men neste uke kommer det snø i deler av landet, og vi kan få en litt lysere adventstid.

Prognosene for neste uke viser nemlig at vinden skal dreie til nord og vi får et lavtrykk over Barentshavet.

– Da kan man få en god del snø i Nord og Midt-Norge. Det begynner så vidt på mandag med kaldere temperaturer og nedbør i form av snø, sier vakthavende meteorolog i StormGeo, Lillian Bergheim.

Må ha tålmodighet

Men først skal vi gjennom en uke med lite nedbør.

– Det ligger et høytrykk over Vest-Russland. Det strekker en høytrykksrygg over hele Skandinavia resten av denne uken, sier Bergheim.

HØYTRYKK: Akkurat nå er Skandinavia dekket av en høytrykksrygg, samtidig som det ligger et nedbørsfelt (mørkeblått) i havet vest for oss. Foto: StormGeo

Vindretningen er sørlig i store deler av landet. Denne tar med seg varm luft mot oss.

– For de aller fleste betyr dette lite nedbør og ikke så veldig kalde temperaturer noen steder denne uken, forteller hun.

– Men på grunn av høytrykket er det få skyer på himmelen. Det gjør at det fort blir flere minusgrader når vinden dreier nordover i begynnelsen av neste uke, forklarer Bergheim.

EKSPERT: Meteorolog Lillian Bergheim. Foto: StormGeo

Kombinert med lavtrykket over Barentshavet og nedbørsfronter i vest betyr dette et solid snøfall i deler av landet i begynnelsen av neste uke.

Skiforeningen er klar

Skiforeningen har ansvaret for om lag 2200 kilometer skiløyper i Oslomarka og områdene rundt. Arbeidet i løypene pågår hele året. Nå er de klare for årets vinter.

– Det er klart vi blir ekstra gira når den første snøen kommer. Våre 18 løypekjørere startet allerede forrige uke med å lage skispor, og er klare igjen når det kommer mer snø, sier kommunikasjonssjef i Skiforeningen, Trine Rom Giving.

KLARE: Trine Rom Giving forteller at Skiforeningen er klare for å legge til rette for gode langrennsløyper. Foto: Skiforeningen

Hvis du ikke vil vente til neste snøfall med å teste skiene, forteller Giving at skiføret holder seg overraskende bra i høyden.

SKIFØRE: Fra Brovoll i Viken er det flere muligheter for å gå på ski. Foto: Skiforeningen

Man kan teste skiene flere steder. For eksempel fra Frognerseteren til Nordmarkskapellet i Oslo, eller ut fra Brovoll i Romeriksåsene.

Hun ber imidlertid folk om å være litt observante.

– Det er fortsatt tidlig i sesongen, så vær obs på at det kan være et tynt snølag flere steder. Vi anbefaler alltid å sjekke føremeldingen på nettsidene våre før du legger ut på tur, sier Giving.