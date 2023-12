Nå kommer regnet: – Nok til å fylle desemberkvoten

Etter en periode med mye kulde i store deler av landet, er det varslet et betydelig værskifte denne helgen.

En «atmosfærisk elv» er på vei innover landet, og fører med seg mildere vær og nedbør.

Mye nedbør.

På Vestlandet har det begynt å regne fredag, og ifølge meteorolog Isak Slettebø ved StormGeo kan dette fortsette i fire dager.

– Det blir ganske store nedbørsmengder hele helgen. Nesten nok til å fylle desemberkvoten noen steder, sier han.

FAREVARSLER: Nedbørsmengdene fører til flere farevarsler denne helgen. Foto: Meteorologisk institutt

– Vestlandet tåler dette

Nesten hele Vestlandet kan ifølge Slettebø få mellom 50 og 100 millimeter nedbør i døgnet denne helgen.

– Typisk nedbørsmengde for Bergen i hele desember er nærmere 300 millimeter. Nå kan det komme mellom 150 og 200 millimeter på to dager.

Meteorologisk institutt har sendt ut flere farevarsler i forkant av helgen. NVE varsler også snøskredfare flere steder.

Slettebø forteller at det blant annet kan bli glatte veier og lokale oversvømmelser.

– Men jeg tror Vestlandet tåler dette.

– Veldig mildt

Det er imidlertid ikke bare vestlendingene som kan vente seg nedbør de neste dagene.

– Også i Nordland og deler av Troms blir det mye nedbør, men det er rundt halvparten så mye som på Vestlandet. Østafjells og i indre deler av Finnmark blir det stort sett opphold, sier Slettebø.

Nedbøren kommer ifølge Slettebø som regn i stort sett hele landet, men det kan fryse på bakken i indre strøk. I Troms og Finnmark er sjansen større for at det blir snø.

At det blir regn istedenfor snø, er naturlig nok et resultat av at det blir mildere vær over nesten hele landet.

Noen steder vil temperaturen ligge rundt null, mens det kan bli flere plussgrader på kysten, særlig på Vestlandet.

– Vi har også sett at Østlandet kan få 10 grader i desember. Da er det veldig mildt. Det kan skje nå, men vi vet ikke helt hvor eller om.

Kaldere neste uke

Etter noen mildere og våtere dager i helgen, kan det ifølge Slettebø bli et nytt væromslag i starten av neste uke.

– Det er håp, eller i alle fall muligheter, for at det blir kaldere igjen. Vi får tre-fire dager med skikkelig styggevær, så roer det seg litt, sier han.

– Og mulighetene for hvit jul?

– De er absolutt til stede fremdeles.