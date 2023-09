Nå kommer høstværet: – Blir kjøligere i hele landet

VARSEL: Gult farevarsel for styrtregn mandag. Foto: Varsom.no

Denne søndagen byr på et værskifte, og den kommende uka blir det for alvor høstvær i hele landet.

Spesielt mandagen byr på røft vær, særlig for Vestlandet og deler av Sørlandet.

– Det dannes et lavtrykk over England og Nordsjøen i natt, som går rett mot Vestlandet. Det kommer inn der mandag morgen, sier vakthavende meteorolog Olav Krogsæter i StormGeo.

Lavtrykket vil kunne gi mye regn på kort tid.

Farevarsel for styrtregn og lyn

Som følge av lavtrykket har Meteorologisk institutt sendt ut farevarsel om styrtregn og mye lyn i deler av Sør-Norge.

– Det blir ikke så kraftig vind, men veldig kraftig nedbør og fare for torden, sier Krogsæter.

Området mellom Stad og Lindesnes blir mest utsatt.

Prognosene sier ifølge Krogsæter at enkelte steder kan få opp mot 70 millimeter regn i løpet av noen timer mandag morgen.

Vi har sendt ut farevarsel om styrtregn og mye lyn ⚠️



Fra mandag morgen er det ventet kraftige regnbyger og mye lyn i deler av Sør-Norge. Plasseringen av bygene er usikker.



Sjekk varslene 👉 https://t.co/QcHxHzKOym



🚙 Kjør etter forholdene pic.twitter.com/Ypfj5VVBSy — Meteorologene (@Meteorologene) September 10, 2023

Den gode nyheten er at lavtrykket vil bevege seg raskt videre. Det ventes nemlig å treffe Møre og Romsdal, Trøndelag og Finnmark senere på dagen, men da med betydelig mindre styrke.

Østlandet ser ut til å ligge i ly for lavtrykket.

– Det blir skyer og småregn på Østlandet på mandag, men ingenting i forhold til i vest, sier Krogsæter.

Skiftende i nord

Resten av uka vil by på litt ulikt vær i de ulike landsdelene, men felles for alle er at temperaturen synker betraktelig.

Nord-Norge kan belage seg på en skiftende værtype, med «litt av alt».

– Det blir kjøligere, med litt vind og enkelte byger, men også perioder med sol. Det blir veldig skiftende, og ikke grått hele tiden, sier meteorolog Krogsæter.

Han sier det vil kunne komme snø helt ned til 1000 meters høyde nordpå.

– De beste dagene i nord blir kanskje fredag og lørdag.

Ukas værvinnere

Trøndelag og nordvestlandet kan ifølge meteorologen vente seg enkelte regnbyger tirsdag og onsdag.

Værvinnerne til uka blir Østlandet og sørlige deler av Vestlandet, som til tross for synkende temperaturer kan glede seg over mye bra vær når mandagen er passert.

– Det blir ikke så varmt som det har vært, men det blir ganske mye sol østafjells, sier Krogsæter.

Venter nattefrost

Krogsæter sier man kan konstatere at høstværet er her, om man ser på temperaturen.

– Men stormene og de store lavtrykkene vi ofte får på høsten, har vi ikke sett ennå, sier han.

Flere steder, spesielt i indre strøk, har man allerede fått nattefrost.

– Det har allerede vært så vidt under null grader noen steder, som i Gudbrandsdalen og Østerdalen. Det blir også større sjanse for det nå når det generelt blir kjøligere, sier Krogsæter.