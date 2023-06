Nå kan du finne fram paraplyen: – Nedbør som monner

– Variabelt, er vel stikkordet, sier meteorolog Olav Krogsæter i StormGeo når TV 2 ringer for å høre hvordan været blir de neste dagene.

– Hvis du vil ha det mer detaljert, kan vi snakke lenge.

Det takker vi ja til, og vi starter i nord.

Etter en kjølig og våt start på sommeren, har også de nordlige delene av landet fått kjenne på høyere temperatur de siste dagene. Dette vil også fortsette framover.

Onsdag blir det fint vær i Øst-Finnmark, med opp mot 20 grader. I Vest-Finnmark og Troms kan det dog komme noe regn.

– Det blir ikke veldig store byger, men vekslende vær, kanskje også med torden.

– Etterlengtet

Varmest onsdag blir det i Nordland og Trøndelag.

– Det blir i alle fall 25 grader i Nordland, mens det i Trøndelag kanskje kommer opp i 30, sier meteorologen.

Trønderne må imidlertid belage seg på å bli våte dersom de planlegger mange timer ute i varmen. Utover dagen blir det regnbyger her.

Regn og torden blir det også på Vestlandet, uten at det nødvendigvis er negativt for alle.

– Det er nok etterlengtet for mange, i alle fall de som driver jorda. Dette er nedbør som monner, sier Krogsæter.

Regnbyger

På Østlandet starter onsdagen bra, før det blir bygevær på ettermiddagen.

– Det blir ganske mildt i Sør-Norge, med temperaturer mellom 18 og 24 grader.

Hetebølgen som har herjet store deler av Sør-Norge den siste uken er over for denne gang.

Torsdag vil det fortsatt være noen regnbyger på Vestlandet og i Nordland, men ellers pent vær i mesteparten av landet.

– På Østlandet vil det bli opp mot 25 grader. Ellers i landet er det litt kjøligere, men ikke så langt unna 20, forteller meteorologen.

Slik blir sankthansværet

Til sankthansaften fredag melder meteorologen at det vil bli fint vær i Sør-Norge.

– I Trøndelag vil det være mer skyet, og særlig i Nordland vil det være skyet og nedbør. Så blir det gradvis bedre igjen lenger nordover, sier han.

De tradisjonelle sankthansbålene må nok mange likevel droppe, med skogbrannfare og totalforbud mot åpen ild flere steder.

– Der det ikke kommer regn i morgen vil det fortsatt være stor skogbrannfare fredag. Det skal nok mye til for at faren forsvinner på Østlandet, der regnbygene er veldig lokale. På Vestlandet, der det skal regne over et større område, kan det hjelpe mer.