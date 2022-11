Meteorologen om helgeværet: – Helt uvanlig

Regn, regn og mer regn har vært stikkordene for værmeldingen over hele landet de siste dagene.

Til helgen blir det derimot sol og uvanlig varmt for østlendingene, sier vakthavende meteorolog i StormGeo Mariann Aabrekk.

– Det er en konsekvens av det store lavtrykksystemet som ligger nordvest for oss, over Island og Norskehavet. Det presser varmluft fra sydvest inn mot oss. Dette fører til nedbør på Vestlandet. Østlandet, som ligger i le, unngår nedbøren, sier hun.

Sol og varme

I tillegg til tørrere dager på Østlandet, skal solen frem og temperaturen opp, sier Aabrekk.

– Det er veldig mildt for årstiden. Temperaturen skal opp i 15 grader, noe som er helt uvanlig for midten av november.

HØSTSOL: Til helgen blir det sol og uvanlig varmt på Østlandet. Foto: NTB / Håkon Mosvold Larsen

Det har vært mildt i det siste. Oktober i år ble den 14. varmeste oktobermåneden siden år 1900, skriver Meteorologisk institutt.

For landet som helhet endte måneden 1,6 grader over normalen.

Trøbbel i vest

Det milde været er ikke gode nyheter for alle. For Vestlandet betyr lavtrykket kombinert med høye temperaturer at nedbør kommer som regn.

– Det er ventet mye nedbør på Vestlandet de kommende dagene. Og i og med at det er såpass mildt, så snakker vi nedbør i form av regn og ikke snø, sier Aabrekk.

VÅTT: På Vestlandet skal det fortsette å bøtte ned. Foto: NTB / Emil Breistein

Det kan skape trøbbel for områdene i vest.

– Alt vannet skal bort samtidig. Det vil bli økt vannføring i elvene, sier hun.

Varsom.no viser en oversikt over naturfarevarsler i Norge. Farevarselet for jord og flomskred går fra 1-4. For torsdag og fredag er farevarselet for Vestlandet på nivå to.

Nivået tilsier at enkelte store hendelser kan forekomme, for eksempel lokale oversvømmelser eller erosjonsskader på grunn av rask økende vannføring i elver.

Hold på hatten

– På Nord-Vestlandet, i Trøndelag og Nordland kommer det perioder med kraftig vind, sier meteorologen.

På fredag er det meldt om vind med en styrke på opp til 31 m/s i Bodø. Det tilsvarer liten storm. Sammen med vinden kommer det også mer nedbør enn normalt, ifølge Storm.no.

Til forskjell fra på Vestlandet kan nedbøren nord i landet komme som sludd og snø i høytliggende områder.