Meteorologen: Dette blir helgens værvinner

Det er ingen tvil om at høsten er her når man beveger seg utenfor døra.

I snart en uke har et lavtrykk ligget i ro over Bottenvika og holdt oss med selskap. Det har gitt oss samme været i flere dager, opplyser Meteorologene.

Skal vi tro vakthavende meteorolog Olav Erikstad i StormGeo blir lavtrykket over Finland værende også i helgen.

– Vinden blåser alltid rundt lavtrykket og mot klokka. Dermed blir det mye vind fra nord og nordøst for oss. Det blir et kaldt drag over hele Skandinavia, sier han til TV 2.

Da er det bare sola som sørger for å gi den varmen vi kjenner på av og til, forklarer han.

– Det er lite varme når sola er borte i det nordavind-draget vi har nå. Vi ser ikke at det draget gir seg gjennom helga. Det blir fremdeles kaldt, og vi er fremdeles avhengig av sol for å få god temperatur.

Dette er værvinneren

På høsten er havet varmt og lufta kald, som gjør at den varme lufta ligger under den kalde, forklarer Erikstad.

– Mange har lært på skolen at det er varmen som er lettest. Når den tyngste lufta er øverst blir det omveltninger. Da blir det turbulens som går opp og ned, og det blander seg kraftig.

– Det er det som gir byger, forklarer meteorologen.

Han sier det for store deler av landet blir det typisk høstvær denne helgen, med byger over havet og ved kysten.

– Det kommer en del byger over store deler av landet. Noen steder ligger i skjul bak fjell og sånt. Slik som Østlandet, som klarer seg greit.

Slik det ser ut vil det fra Bergen og nordover komme inn byger, ifølge meteorologen.

– Lenger sør ser det ut til at det bli ganske pent, men det kan fortsatt blåse en del enkelte steder.

Hvem værvinneren blir denne helgen er meteorologen tydelig på.

– Det spørs hva man er interessert i. Er det klart, fint høstvær og fine farger på bladene, er det helt klart Østlandet og Sørlandet.

Økt bereskap



Det er fredag kommet oppdateringer av farevarslene om flom, skred og nedbør i deler av Trøndelag og Møre og Romsdal.



– Det er ventet mye regn i Møre og Romsdal og sørlige Trøndelag. I nordvestlige fjellstrøk, Trollheimen og Jotunheimen, er det varslet mye snø, sier Erikstad.

Nytt farevarsel om regn ⚠️



Frå tidleg fredag ettermiddag til tidleg laurdag ettermiddag er det venta 40-60 millimeter på 24 timar i sørlege delar av Trøndelag og opp mot 80 millimeter på 24 timar nær fylkesgrensa til Møre og Romsdal. pic.twitter.com/IvPNmRqPCI — Meteorologene (@Meteorologene) September 16, 2022

Allerede fredag skaper været trøbbel i regionen. I Melhus var 22 personer sperret inne på en av sideveiene til Lundadalsvegen, melder NRK.

Mye nedbør i området har ført til at kjellere er fulle av vann, og veier er stengt på grunn av vannmassene.

FLOM: Minst 22 personer er sperret inne på grunn av flom på en av sideveiene til Lundadalsvegen på Melhus sør for Trondheim fredag ettermiddag. Foto: Stein Roar Leite / TV 2

Melhus kommune har økt beredskapen, og det plasseres ut sandsekker for å lede vannet bort fra bekken som renner gjennom Ler sentrum.