Kraftig lavtrykk på vei – kan gi store nedbørsmengder

Den kommende uken vil store deler av landet oppleve både sol, sludd og snø. Samtidig er det stor usikkerhet rundt et lavtrykk som er på vei.

LAVTRYKK: Neste uke starter med oppholdsvær i sør og nedbør i nord, men onsdag snu det og et lavtrykk kan gi mye nedbør. Foto: StormGeo

Romjula har vært preget av uvær, trøbbel langs veiene og stengte fjelloverganger.

Når startskuddet for årets første uke går, blir det ikke like ille. I alle fall de første dagene.

– Fram til onsdag er det stort sett fint og opphold i Sør-Norge, mens det blir nedbør i Nord-Norge. Så endrer det seg og blir oppholdsvær i nord og nedbør i sør, sier vakthavende meteorolog Lillian Bergheim i StormGeo til TV 2.

Én dag blir finest

I Nord-Norge starter uken med et lite lavtrykk utenfor Troms og Finnmark som vil prege mandagen.

– Det blir stort sett opphold i indre strøk av Nord-Norge med sludd- og snøbyger i ytre strøk, sier Bergheim.

Nedbøren holder seg stort sett i ytre strøk av Troms og Finnmark, men det vil også komme noen byger langs kysten av Nordland.

– Mens både Trøndelag, Vestlandet og store deler av Østlandet får ganske fint vær mandag med stort sett oppholdsvær og sol.

Meteorologen sier unntaket er Rogaland og Agder. Her kan det nemlig komme noen sludd- og snøbyger.

– Tirsdag ser det veldig bra ut for store deler av landet. Det blir oppholdsvær i store deler av Nordland og Sør-Norge.

I Troms og Finnmark blir det imidlertid fortsatt litt snø, ifølge meteorologen.

Kommer kraftig lavtrykk

Slik det ser ut nå vil det legge seg et høytrykk over Nord-Norge onsdag.

– Så onsdag, torsdag og fredag blir det stort sett oppholdsvær i nord og sannsynligvis også i Midt-Norge, sier Bergeim.

For Sør-Norge sin del er det usikre prognoser sør for Stad og Dovre, på grunn av banen til et lavtrykk som er på vei.

– Det er et ganske kraftig lavtrykk, som kan gi en del snøvær både onsdag og torsdag med økende sør-østlig vind. Men hvem som får mest nedbør er usikkert.

Søndag viser prognosene at det er Sørlandet som vil få mest nedbør, hvor det kan komme 20 til 50 millimeter med nedbør onsdag og torsdag.

– Det kan godt hende det kommer et farevarsel eller to når vi kommer til onsdag, siden det kan komme store nedbørsmengder, sier Bergheim.