– Kom deg ut og nyt nå

VÅT BY: Flere målestasjoner på Østlandet har satt nedbørsrekord den siste tiden. I helga vil det fortsette å øse ned. Foto: Goran Jorganovich / TV 2

Denne sommeren har vært preget av svært skiftende vær.

Når meteorolog Beate Tveita i StormGeo kikker på dataene sine for helga er stikkordet nettopp: skiftende.

– Et lavtrykk på vei fra Storbritannia, som gjør at det kan bli en ganske så våt helg i Sør-Norge, sier Tveita.

Hennes råd er derfor klart og tydelig.

– Planlegg helgas aktiviteter etter nedbøren.

Våt helg



Lavtrykket som er på vei fører med seg en kaldfront, som trolig har med seg en del byger og muligheter for torden.

Enkelte steder er det ventet til dels store nedbørsmengder.

Varsom.no har sendt ut et gult varevarsel for jord- og flomskred for vestlige deler av Viken og Innlandet, som gjelder fra lørdag kveld til søndag ettermiddag.

VÅTT: Et lavtrykk på vei fra Storbritannia gjør at det kan bli en våt helg i Sør-Norge Foto: Truls Aagedal / TV 2

De viser til at grunnvannstanden og vannmetningsgraden i bakken allerede er svært høy.

– Det ventes stedvis mye regn som vil øke faren for jord- og flomskred i varselområdet. Nedbørmengden og nedbørens plassering er usikker, og skredfaren er størst der bygene treffer, opplyser varsom.no.

Det er bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring er spesielt utsatt.

Her er det varmest

Meteorologen sier at noen steder på Østlandet vil man oppleve lokale regnbyger allerede fredag kveld.

Selv om Tveita ikke kan friste med den blåeste himmelen i Sør-Norge, så holder temperaturen seg ganske så bra.

– Både i Sør-Norge og nordover helt opp til Nordland er det opp rundt 20 grader, sier meteorologen.

De som har det varmest i landet nå er indre strøk av Trøndelag, deler av indre strøk i Vestland og Rogaland som har oppi 25-26 grader fredag ettermiddag.

VEKSLENDE: Denne sommeren har vært preget av svært skiftende vær. Det skaper gode muligheter for å se regnbuen, som her fra Bjørvika i Oslo. Foto: Aleksander Myklebust / TV 2

Grått og vått

Allerede lørdag morgen vil lavtrykket fra Skottland prege himmelen med mørke skyer og regnbyger på Sørlandet og i Agder.

Mens i Telemark og fjellstrøkene i Sør-Norge, inkludert Sørlandet vil også få litt regn fra lørdag morgen.

Utover lørdagen vil lavtrykket trekke vestover, slik at det også vil bli regn sør på Vestlandet lørdag kveld.

Natt til søndag trekker lavtrykket også nordover til Trøndelag og sørger for nedbør også i denne landsdelen.

Søndag fortsetter med gråvær og regn på Østlandet.

Meteorologen sier at når denne fronten passerer Sørlandet og Vestlandet, kan det komme en del nedbør.

– For Østlandets del er det nok søndagen som ser aller gråest og våtest ut, sier Tveita.



VÆRVINNER: Nord-Norge får det peneste været i helga. Her fra en solfylt dag i Telegrafbukta i Tromsø. Foto: Daniel Berg Fosseng / TV 2

Helgas værvinner

Men vårt nordligste fylke, Troms og Finnmark, er værsituasjonen litt annerledes. Her melder meteorologen bare enkelte byger lørdag. Men temperaturen er en del lavere enn ellers i landet: mellom 10 og 15 grader.

Selv om det er skiftende vær, mener meteorologen at det er ett fylke som blir helgens værvinner.

– Helgas værvinner blir nok Nordland, som får mest oppholdsvær og 20-25 grader, her kommer nok ikke regnbygene før søndag kveld, sier Tveita.